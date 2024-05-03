Bolu Dağı'nda yoğun sis tehlikesi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölgesinde, yoğun sis sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Güzergahın Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Sürücülerin can güvenliği açısından tehlike oluşturan bu durum, kara yolları ve trafik ekiplerini harekete geçirdi.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Bölgedeki kara yolları ekipleri, sisin görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdüğü bu kritik noktalarda sürücülere maksimum dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Trafik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin yakın takip, hatalı sollama yapmamaları ve aşırı hızdan kaçınmaları istendi. Sisli havalarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için alınan bu önlemlerin sürücüler tarafından dikkate alınması büyük önem taşıyor.

Hava Durumu ve Sis Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Bolu Dağı'nda sisli hava koşullarının birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Sürücülerin, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha yoğun olabilecek sis için tedbirli olmaları gerekiyor. Görüş mesafesinin düşük olduğu bu tür hava koşullarında, araç farlarının düzgün kullanımı ve trafik işaretlerine uyum sağlanması hayati önem taşımaktadır.