Bolu'da sıfır atık ve geri dönüşüm zirvesi! Geleceği şekillendirme adımları

Toplumsal Katılım ve Çevre Bilinci

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Abdullah Şen, çevresel sorunların önemini vurgulayarak toplumsal katılımın önemine değindi. Şen, her kesimden insanın çevresel duyarlılık geliştirmesi gerektiğini belirtti ve bakanlık ile belediyeler tarafından yerleştirilen geri dönüşüm kutularının etkin kullanımının altını çizdi.

Doğal Kaynakların Korunması ve İsrafın Önlenmesi

Bolu TSO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ayarcan ise, artan tüketim ve üretimin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ayarcan, sürdürülebilir geri dönüşüm ve sıfır atık stratejilerinin, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması açısından kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Tüketim Alışkanlıklarının Değiştirilmesi

TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce, sıfır atığın, tüketim alışkanlıklarının değişimini de gerektirdiğini söyledi. Yüce, bilinçli seçimler yapmanın ve üretim süreçlerini doğaya uyumlu hale getirmenin sürdürülebilir bir yaşam tarzı için zorunlu olduğunu belirtti.

Bilgi Paylaşımı ve Eğitim Oturumları

Zirve, TOBB Çevre Müdürlüğü uzmanı Esin Özarslan'ın Türkiye ve Avrupa'daki sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Program, sürdürülebilirlik, sanayide sıfır atık stratejileri, iklim değişikliği, yeşil mutabakat ve karbon ayak izi gibi konularda eğitim oturumları ile tamamlandı.