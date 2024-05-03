Bolu'da sıfır atık ve geri dönüşüm zirvesi! Geleceği şekillendirme adımları
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Zirvesi", çevre bilincini artırma amacıyla Bolu TSO konferans salonunda gerçekleşti. Zirve, sürdürülebilir yaşam ve atık yönetimi konularında farkındalık yaratmayı hedefledi.
Toplumsal Katılım ve Çevre Bilinci
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Abdullah Şen, çevresel sorunların önemini vurgulayarak toplumsal katılımın önemine değindi. Şen, her kesimden insanın çevresel duyarlılık geliştirmesi gerektiğini belirtti ve bakanlık ile belediyeler tarafından yerleştirilen geri dönüşüm kutularının etkin kullanımının altını çizdi.
Doğal Kaynakların Korunması ve İsrafın Önlenmesi
Bolu TSO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ayarcan ise, artan tüketim ve üretimin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ayarcan, sürdürülebilir geri dönüşüm ve sıfır atık stratejilerinin, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması açısından kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini vurguladı.
Tüketim Alışkanlıklarının Değiştirilmesi
TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce, sıfır atığın, tüketim alışkanlıklarının değişimini de gerektirdiğini söyledi. Yüce, bilinçli seçimler yapmanın ve üretim süreçlerini doğaya uyumlu hale getirmenin sürdürülebilir bir yaşam tarzı için zorunlu olduğunu belirtti.
Bilgi Paylaşımı ve Eğitim Oturumları
Zirve, TOBB Çevre Müdürlüğü uzmanı Esin Özarslan'ın Türkiye ve Avrupa'daki sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Program, sürdürülebilirlik, sanayide sıfır atık stratejileri, iklim değişikliği, yeşil mutabakat ve karbon ayak izi gibi konularda eğitim oturumları ile tamamlandı.
03 May 2024 - 09:53 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.