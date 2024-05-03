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Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye "sessiz" destek

Bolu'da, BAİBÜ öğrenci ve akademisyenleri İsrail'in Gazze saldırılarını sessiz yürüyüşle kınadı. Çok dilli pankartlarla yapılan protesto, rektörün de desteğiyle dikkat çekti.

Anadolu Ajansı
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Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye "sessiz" destek
Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye "sessiz" destek
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Sessiz Yürüyüşle Kınama

Bolu'da yer alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarını sessiz bir yürüyüşle protesto etti. Üniversitenin Gölköy yerleşkesinde toplanan grup, savaşın acı yüzünü temsil eden tabut ve kefenlenmiş bebek maketleri ile dikkat çekti.

Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye

Çok Dilli Pankartlarla Uluslararası Çağrı

Protestocular, Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice yazılı pankartlar taşıyarak uluslararası topluma mesajlarını iletti. "Refah Sınır Kapısı açılsın", "Yaşasın Filistin direnişi" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" gibi sloganlarla İsrail'in politikalarını eleştirdiler.

Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye

Rektör de Destek Verdi

Yürüyüşe, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da katılarak akademik camianın bu konudaki duruşunu güçlendirdi. Yürüyüş, üniversitenin Aktivite Merkezi önünde sona erdi.Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye

Uluslararası Tepkiler ve Çağrılar

Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarına destek veren ülkelerin politikalarına "dur" denilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin üniversite öğrencilerinin protesto haklarını kısıtlamaya çalışmasına sert tepki gösterildi.Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye

Dua ve İstiklal Marşı ile Veda

Günün sonunda yapılan dualar ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte, katılımcılar olaysız bir şekilde dağıldı. Üniversite camiası, Filistin halkına desteklerini ve İsrail politikalarına olan tepkilerini bir kez daha göstermiş oldu.Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye

# avrupa, destek, uluslararası

03 May 2024 - 10:04 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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