Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye "sessiz" destek
Bolu'da, BAİBÜ öğrenci ve akademisyenleri İsrail'in Gazze saldırılarını sessiz yürüyüşle kınadı. Çok dilli pankartlarla yapılan protesto, rektörün de desteğiyle dikkat çekti.
Sessiz Yürüyüşle Kınama
Bolu'da yer alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarını sessiz bir yürüyüşle protesto etti. Üniversitenin Gölköy yerleşkesinde toplanan grup, savaşın acı yüzünü temsil eden tabut ve kefenlenmiş bebek maketleri ile dikkat çekti.
Çok Dilli Pankartlarla Uluslararası Çağrı
Protestocular, Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice yazılı pankartlar taşıyarak uluslararası topluma mesajlarını iletti. "Refah Sınır Kapısı açılsın", "Yaşasın Filistin direnişi" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" gibi sloganlarla İsrail'in politikalarını eleştirdiler.
Rektör de Destek Verdi
Yürüyüşe, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da katılarak akademik camianın bu konudaki duruşunu güçlendirdi. Yürüyüş, üniversitenin Aktivite Merkezi önünde sona erdi.
Uluslararası Tepkiler ve Çağrılar
Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarına destek veren ülkelerin politikalarına "dur" denilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin üniversite öğrencilerinin protesto haklarını kısıtlamaya çalışmasına sert tepki gösterildi.
Dua ve İstiklal Marşı ile Veda
Günün sonunda yapılan dualar ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte, katılımcılar olaysız bir şekilde dağıldı. Üniversite camiası, Filistin halkına desteklerini ve İsrail politikalarına olan tepkilerini bir kez daha göstermiş oldu.
03 May 2024 - 10:04 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.