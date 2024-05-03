Bolu Dağı Tüneli güçlendirme çalışmaları için 50 gün kapalı olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Nisan 2022'de tünelde yaşanan heyelan sonrasında alınan önlemler çerçevesinde Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 50 gün süreyle trafiğe kapalı kalacağını duyurdu. Bu süre zarfında, tünelin hem uzatılacağı hem de mevcut yapısal güçlendirilmeler yapılacağı açıklandı.
Bolu Tüneli, 50 gün sürecek güçlendirme ve uzatma çalışmaları için trafiğe kapanıyor. Bu süreçte alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemeleri hakkında bilgi alın, güvenliğiniz için yol işaretlerine dikkat edin! Tünelin daha dirençli hale gelmesi planlanıyor.
Güçlendirme çalışmaları
Bakanlık, tünelin her iki tüpünde portal uzatma işlemi yapılacağını, ayrıca viyadüklerde çelik genleşme derzlerinin değiştirileceğini belirtti. Bu önlemler, tünelin doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesini sağlayacak.
Trafiğe kapanacak kesim ve alternatif rotalar
İstanbul yönünde bulunan 23 kilometrelik tünel kesimi Temmuz ayı boyunca trafiğe kapalı olacak. Bu süreçte sürücüler, Bakan Uraloğlu'nun belirttiği üzere Abant kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Ayrıca, sürücüler Kaynaşlı kavşağını kullanarak otoyola tekrar giriş yapabilecek.
Trafik güvenliği için alınacak ek önlemler
Yapılan güçlendirme çalışmaları sırasında, tünelin ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için mühendislik dolgusu ve refüjdeki beton bariyerlerin yenilenmesi gibi ek güvenlik önlemleri alınacak. Ayrıca, viyadüklerdeki çelik genleşme derzleri, deprem riskine karşı özel olarak tasarlanmış sigorta kutulu derzler ile değiştirilecek.
Çalışmalar ne kadar sürecek? sürücülere öneriler
Planlanan çalışmaların toplamda 50 gün sürmesi öngörülüyor. Bu dönemde tünelde ve çevresinde şerit daralmaları yaşanabilir. Bakanlık, sürücülerin bu süreçte trafik işaretleri ve yönlendirmelere özellikle dikkat etmelerini tavsiye ediyor.
Uzun dönemde tünelin güvenliği artacak
Yapılacak çalışmaların ardından Bolu Dağı Tüneli, uzun vadede daha güvenli ve işlevsel bir hale gelecek. Bu iyileştirmeler sayesinde tünelin doğal afetlere karşı direnci artırılacak ve sürücüler için daha güvenli bir geçiş sağlanacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.