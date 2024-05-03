Bolu Dağı Tüneli güçlendirme çalışmaları için 50 gün kapalı olacak

Bolu Tüneli, 50 gün sürecek güçlendirme ve uzatma çalışmaları için trafiğe kapanıyor. Bu süreçte alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemeleri hakkında bilgi alın, güvenliğiniz için yol işaretlerine dikkat edin! Tünelin daha dirençli hale gelmesi planlanıyor.

Güçlendirme çalışmaları

Bakanlık, tünelin her iki tüpünde portal uzatma işlemi yapılacağını, ayrıca viyadüklerde çelik genleşme derzlerinin değiştirileceğini belirtti. Bu önlemler, tünelin doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesini sağlayacak.

Trafiğe kapanacak kesim ve alternatif rotalar

İstanbul yönünde bulunan 23 kilometrelik tünel kesimi Temmuz ayı boyunca trafiğe kapalı olacak. Bu süreçte sürücüler, Bakan Uraloğlu'nun belirttiği üzere Abant kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Ayrıca, sürücüler Kaynaşlı kavşağını kullanarak otoyola tekrar giriş yapabilecek.

Trafik güvenliği için alınacak ek önlemler

Yapılan güçlendirme çalışmaları sırasında, tünelin ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için mühendislik dolgusu ve refüjdeki beton bariyerlerin yenilenmesi gibi ek güvenlik önlemleri alınacak. Ayrıca, viyadüklerdeki çelik genleşme derzleri, deprem riskine karşı özel olarak tasarlanmış sigorta kutulu derzler ile değiştirilecek.

Çalışmalar ne kadar sürecek? sürücülere öneriler

Planlanan çalışmaların toplamda 50 gün sürmesi öngörülüyor. Bu dönemde tünelde ve çevresinde şerit daralmaları yaşanabilir. Bakanlık, sürücülerin bu süreçte trafik işaretleri ve yönlendirmelere özellikle dikkat etmelerini tavsiye ediyor.

Uzun dönemde tünelin güvenliği artacak

Yapılacak çalışmaların ardından Bolu Dağı Tüneli, uzun vadede daha güvenli ve işlevsel bir hale gelecek. Bu iyileştirmeler sayesinde tünelin doğal afetlere karşı direnci artırılacak ve sürücüler için daha güvenli bir geçiş sağlanacak.