- G:

BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı

Bolu Ziraat Odası, önemli bir yönetim değişikliği yaşadı. Yıllardır odanın başkanlığını üstlenen Selim Özer, yoğun iş temposu nedeniyle görevini bıraktı. Yeni dönem için başkanlık bayrağını, Bolu Ziraat Odası'nın deneyimli ismi Çetin Özkoparan devraldı.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı
BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı
+34
Büyütmek için resme tıklayın

Tanıdık bir yüz, yeni bir vizyon

Çetin Özkoparan, Bolu Ziraat Odası'nda uzun yıllardır görev yapmakta olan bir isim. Çeşitli kademelerde edindiği deneyimlerle donanmış olan Özkoparan, tarım sektöründe derin bilgi birikimine sahip. Yeni başkan olarak, Bolu'da tarım politikalarını yeniden şekillendirme ve çiftçi desteklerini artırma misyonunu üstleniyor.

BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı

Özkoparan'ın öncelikli hedefleri

Başkan olarak Özkoparan, öncelikle Bolu bölgesinde tarımın sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor. Çiftçilere yönelik destekleri çeşitlendirmek ve bölgesel tarım projelerini genişletmek de onun ana gündem maddeleri arasında. Ayrıca, Bolu Ziraat Odası'nın hem iç hem de dış ilişkilerini güçlendirerek, bölgesel kalkınmada daha etkin bir rol üstlenmek istiyor.

BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı

Bolu Ziraat Odası'nın çiftçilere katkısı

Bolu Ziraat Odası, bölge çiftçilerine yönelik eğitim programları, teknik destek ve pazarlama stratejileri gibi birçok alanda destek sağlıyor. Özkoparan'ın liderliğinde odanın bu rolü daha da güçlenecek ve çiftçilerin karşılaştığı zorluklara karşı daha etkin çözümler üretilecek. Bu destekler, bölgenin tarımsal kapasitesini artırarak yerel ekonomiye önemli katkılar sunacak.BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı

Beklenen yenilikler ve projeler

Yönetim değişikliği, Bolu Ziraat Odası'nın çalışmalarına yeni bir bakış açısı getiriyor. Özkoparan'ın tarımsal inovasyon ve teknolojiye verdiği önem, odanın gelecek dönemdeki projelerine yansıyacak. Bu yeni liderlik, Bolu'daki tarımsal faaliyetleri modernize etmeye odaklanacak ve bölgesel tarımın daha da güçlenmesini sağlayacak.BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı

Yeni dönem

Bolu Ziraat Odası'ndaki bu liderlik değişimi, bölge çiftçileri için yeni umutlar ve fırsatlar sunuyor. Özkoparan'ın deneyimi ve yenilikçi yaklaşımı, bölgedeki tarımsal faaliyetleri canlandıracak ve daha sürdürülebilir uygulamaların önünü açacak. Bu değişiklik, hem bölgesel kalkınmayı teşvik edecek hem de tarımsal sürdürülebilirlik için yeni bir dönem başlatacaktır.BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı

Bolu Ziraat Odası'nda başkanlık değişikliği yaşandı. Uzun süreli başkan Selim Özer'in yerini alan Çetin Özkoparan, Bolu tarımına yeni bir soluk getirecek. Yenilikçi projeleri ve çiftçilere sağlayacağı desteklerle bölgesel kalkınmada önemli rol oynaması bekleniyor.

# eğitim, destek, başkan

03 May 2024 - 12:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C. Bolu Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kırtasiye malzemesi alınacaktır Resmi İlandır mask
T.C. Bolu Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kırtasiye malzemesi alınacaktır
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt Şefliği 220 ve 224, Demirciler Şefliği 460, 466 ve 466-1 Hanyeri Şefliği 312 Kod Nolu yollarda büyük onarım yapım işi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt Şefliği 220 ve 224, Demirciler Şefliği 460, 466 ve 466-1 Hanyeri Şefliği 312 Kod Nolu yollarda büyük onarım yapım işi
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Resmi İlandır mask
İhale iptal ilanı Gerede Belediyesi parke ve bordür Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi Resmi İlandır mask
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Şefliği 103 ve Kky1, Hanyeri Şefliği 312 Ve 313 Kod Nolu Yollarda Üst Yapı Yapım İşi
BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı mask
BZO yönetiminde büyük değişim… Çetin Özkoparan dönemi başladı
Gelin ve damat silahla ateş açtı! En mutlu günlerinde magandalık yaptılar! mask
Gelin ve damat silahla ateş açtı! En mutlu günlerinde magandalık yaptılar!
Annesiz kalan yavru ayıların feryadı yürekleri burktu! Köylüler yardımlarına koştu mask
Annesiz kalan yavru ayıların feryadı yürekleri burktu! Köylüler yardımlarına koştu
Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye "sessiz" destek mask
Bolu'da İsrail’e tepki! Üniversite camiasından Gazze'ye "sessiz" destek
Bolu'da sıfır atık ve geri dönüşüm zirvesi! Geleceği şekillendirme adımları mask
Bolu'da sıfır atık ve geri dönüşüm zirvesi! Geleceği şekillendirme adımları
Bolu Dağı'nda yoğun sis tehlikesi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü mask
Bolu Dağı'nda yoğun sis tehlikesi! Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL