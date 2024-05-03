Annesiz kalan yavru ayıların feryadı yürekleri burktu! Köylüler yardımlarına koştu
Zonguldak Yeşilöz köyünde annelerini kaybeden yavru ayılar, köylüler tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Bu duygusal kurtarma operasyonu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Annesiz Kalan Yavru Ayılar Köylülerin Korumasında
Zonguldak’ın Yeşilöz köyünde yüreklerin sızladığı bir olay yaşandı. Anneleri tarafından terk edilmiş iki yavru ayı, köylüler tarafından meyve ve sebze bahçesinde bulundu. Meyve bahçesinde başıboş şekilde dolaşan yavrular, köy sakinlerinin dikkatini çekti ve hemen harekete geçildi.
Köylülerin Sevgi ve İlgisiyle Kurtulan Hayatlar
Yavru ayıları gözlemleyen köylüler, annelerinin geri dönmediğini fark etti. İçgüdüsel olarak koruma altına alma kararı alan köylüler, bu minik canlılara adeta bir sevgi seli gösterdi. Yavrular, köy sakinleri tarafından sevgiyle korundu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine haber verildi.
Doğa Koruma Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Haber alır almaz olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yavru ayıları güvenli bir şekilde teslim aldı. Bu müdahale, yavruların hayatta kalmasını ve doğal habitatlarına uyum sağlamalarını garanti altına alacak önemli bir adım oldu. Ekipler, yavru ayıların sağlık durumlarını kontrol ederek gereken tüm müdahaleleri yapmaya başladı.
Köydeki Vatandaşlar O Anları Kaydetti
Olayın şahidi olan köy sakinleri, bu duygusal anları cep telefonlarına kaydetti. Yavru ayıların köylüler tarafından keşfedilme ve kurtarılma anları, amatör kameralarla saniye saniye kaydedilirken, bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
03 May 2024 - 11:22 Zonguldak- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.