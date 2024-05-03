Annesiz kalan yavru ayıların feryadı yürekleri burktu! Köylüler yardımlarına koştu

Annesiz Kalan Yavru Ayılar Köylülerin Korumasında

Zonguldak’ın Yeşilöz köyünde yüreklerin sızladığı bir olay yaşandı. Anneleri tarafından terk edilmiş iki yavru ayı, köylüler tarafından meyve ve sebze bahçesinde bulundu. Meyve bahçesinde başıboş şekilde dolaşan yavrular, köy sakinlerinin dikkatini çekti ve hemen harekete geçildi.

Köylülerin Sevgi ve İlgisiyle Kurtulan Hayatlar

Yavru ayıları gözlemleyen köylüler, annelerinin geri dönmediğini fark etti. İçgüdüsel olarak koruma altına alma kararı alan köylüler, bu minik canlılara adeta bir sevgi seli gösterdi. Yavrular, köy sakinleri tarafından sevgiyle korundu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine haber verildi.

Doğa Koruma Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Haber alır almaz olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yavru ayıları güvenli bir şekilde teslim aldı. Bu müdahale, yavruların hayatta kalmasını ve doğal habitatlarına uyum sağlamalarını garanti altına alacak önemli bir adım oldu. Ekipler, yavru ayıların sağlık durumlarını kontrol ederek gereken tüm müdahaleleri yapmaya başladı.

Köydeki Vatandaşlar O Anları Kaydetti

Olayın şahidi olan köy sakinleri, bu duygusal anları cep telefonlarına kaydetti. Yavru ayıların köylüler tarafından keşfedilme ve kurtarılma anları, amatör kameralarla saniye saniye kaydedilirken, bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.