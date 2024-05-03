Gelin ve damat silahla ateş açtı! En mutlu günlerinde magandalık yaptılar!

Düğünlerde Silah Kullanımı Tehlikesi Artıyor

Karabük’te gerçekleşen bir düğün töreni, gelin ve damadın silahla havaya ateş açmasıyla gündeme geldi. Geleneksel kutlama yöntemlerinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bu olay, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Gelin ve Damat Ateş Açtı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Karabük’ün Cumayanı köyünde gerçekleşen düğün töreninde, gelin ve damadın elindeki tabancalarla peş peşe havaya ateş açması dikkat çekti. Bu tehlikeli kutlama anı, davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayın görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılarak geniş çapta eleştiri topladı.

Çevre Güvenliği ve Kişisel Riskler

Bu tür kutlamalarda silah kullanımının yaratabileceği tehlikeler, hem bireysel hem de çevresel güvenlik açısından ciddi riskler taşımaktadır. Gelin ve damadın, kendi hayatlarını ve etraflarındaki insanların güvenliğini hiçe saydıkları bu davranış, sosyal medyada endişe ve tepkiyle karşılandı.

Sosyal Medya Tepkileri ve Yansımalar

Sosyal medya kullanıcıları, gelin ve damadın bu tehlikeli davranışını kınayarak, düğünlerde silah kullanımının yasaklanması gerektiğini vurguladılar. Toplumsal farkındalık yaratma çabalarına rağmen, bu tür olaylar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde zaman zaman meydana gelmeye devam ediyor.