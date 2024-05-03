Bolu Atatürk Ortaokulu'nda akran zorbalığı dehşeti! 5. sınıf öğrencisi arkadaşının yumrukla kafasını kırdı

Bolu'da Okul Şiddeti…Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Bolu Atatürk Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi R.E.A., arkadaşı B. K. tarafından şiddete maruz kaldı. Aldığı darbe sonucu kafatasında ciddi zararlar oluşan R.E.A., acilen hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Bu olay, okul çevresinde ve toplumda büyük endişe yarattı.

Şiddetin ayrıntıları ortaya çıktı

Olay, R.E.A.'nın evde fenalaşması üzerine ortaya çıktı. Ailesinin acil müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan çocukta kafatasında çatlak ve kanama tespit edildi. Öte yandan, B. K. isimli öğrenci de olay sırasında parmağını kırdı ve tedavi altına alındı.

Arkadaşlık ilişkileri ve psikolojik sorunlar

Saldırgan öğrenci B.K.'nın, ailevi ve psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor. Bu durumun, B.K.'nın arkadaşlık ilişkilerini ve davranışlarını olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Böylece, şiddet eğilimi daha da artmış görünüyor.

Şiddete karşı ‘İspiyonculuk yapmayın’ uyarısı

R.E.A.'nın babası Muammer Ayyıldız okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, yönetimin ve ebeveynlerin bu sorunlara karşı daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı. B.K'nın evlerine gelme isteğinin reddedilmesi üzerine yaşanan bu olayın, okul yönetimince ciddiyetle ele alınmasını beklediklerini belirtti. Olay öncesi tehdidin sınıfta, darp saldırısının ise okuldan çıkınca gerçekleştiğini söyleyen Ayyıldız, “Çocuğun hakkında bu zamana kadar başka velilerin okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerine çok sayıda şikâyet bildirmelerine rağmen hiçbir tedbir ve dikkate alınmadı, sınıf öğrencileri öğretmenler tarafından şikayet ve ispiyonculuk yapmayın diye her defasında kızılarak geri çevrildi” dedi.

Okul yönetiminden tepkiler

Okul müdürü Adem Öztürk, olayın okul dışında gerçekleştiğini fakat okulun disiplin süreçlerinin devreye gireceğini belirtti. B.K'nın disiplin kuruluna sevk edileceğini ve mevzuata göre gereken cezanın verilerek, tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Şiddetin önlenmesi için çağrı

Bu trajik olay, okullarda güvenlik ve şiddetin önlenmesine yönelik daha etkin politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini gözler önüne serdi. Eğitim uzmanları, benzer olayların tekrarlanmaması için sistemli önlemler alınmasının şart olduğunu belirtiyorlar.

Toplumun, çocukların eğitim hayatında karşılaştıkları bu tür zorluklara karşı daha duyarlı olması ve onları koruyacak mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği konusunda genel bir mutabakat bulunuyor. Rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin artırılmasının, bu tür vakaların önüne geçebileceği belirtiliyor.