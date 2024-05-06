Çocukların Survivor merakı köye Köyvayvır kurdurdu
Karadeniz’in yemyeşil ormanlarının eteğindeki Ormanlı Köyü'nde hayata geçirilen 'Köyvayvır' adlı spor parkuru, çocukları doğayla buluşturarak teknolojik cihazların çekim alanından uzaklaştırıyor. Bu parkur, çocuklara fiziksel aktivite sağlarken, köyün tanıtımına katkıda bulunuyor ve ziyaretçileri çekiyor.
Ormanlı Köyü'nde çocuklar için doğal eğlence Köyvayvır
Artvin'in sessiz sakin Ormanlı Köyü, bu yaz tatillerinde çocuklara ve gençlere özel bir sürprizle kapılarını açıyor. Köyde yaşayan Ayhan ve İbrahim Kırçiçek kardeşlerin öncülüğünde oluşturulan 'Köyvayvır' adlı spor parkuru, doğanın kucağında bir macera vaat ediyor.
Fikir nasıl doğdu?
İbrahim Kırçiçek, çocukların tatil dönemlerinde artan teknoloji bağımlılığını gözlemleyince, onları bu alışkanlıktan uzaklaştırmak için bir çözüm düşündü. Kardeşi Ayhan ile birlikte ormanlık alanda başlattıkları parkur projesi, başlangıçta üç engelle sınırlı iken, gördüğü ilgi üzerine on iki engelli bir parkura dönüştü.
Parkurun tasarımı ve özellikleri
Kurulan parkur yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve on iki farklı engeli barındırıyor. Her bir engel, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Parkur, çocukları doğayla iç içe, eğlenceli bir rekabet ortamında buluşturuyor.
Parkurun köy ve çevresine katkıları
Cengiz Kırçiçek, parkurun köyü tanıtmak ve gençlerin neler yapabileceğini göstermek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Parkur, çevre köylerden ve şehirlerden ziyaretçi çekerek Ormanlı'nın sosyal ve ekonomik dinamiklerine olumlu etkilerde bulunuyor.
Parkurda yarışan çocukların deneyimleri
Dokuz yaşındaki Şeyma Kırçiçek, parkurda yarışmanın heyecanını ve mutluluğunu ifade ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiren Şeyma, parkurun kendilerine yeni beceriler kazandırdığını ve çok eğlendiklerini dile getiriyor.
06 May 2024 - 16:00 - Gündem
Mahreç Sadiye Dura
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.