Çocukların Survivor merakı köye Köyvayvır kurdurdu

Ormanlı Köyü'nde çocuklar için doğal eğlence Köyvayvır

Artvin'in sessiz sakin Ormanlı Köyü, bu yaz tatillerinde çocuklara ve gençlere özel bir sürprizle kapılarını açıyor. Köyde yaşayan Ayhan ve İbrahim Kırçiçek kardeşlerin öncülüğünde oluşturulan 'Köyvayvır' adlı spor parkuru, doğanın kucağında bir macera vaat ediyor.

Fikir nasıl doğdu?

İbrahim Kırçiçek, çocukların tatil dönemlerinde artan teknoloji bağımlılığını gözlemleyince, onları bu alışkanlıktan uzaklaştırmak için bir çözüm düşündü. Kardeşi Ayhan ile birlikte ormanlık alanda başlattıkları parkur projesi, başlangıçta üç engelle sınırlı iken, gördüğü ilgi üzerine on iki engelli bir parkura dönüştü.

Parkurun tasarımı ve özellikleri

Kurulan parkur yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve on iki farklı engeli barındırıyor. Her bir engel, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Parkur, çocukları doğayla iç içe, eğlenceli bir rekabet ortamında buluşturuyor.

Parkurun köy ve çevresine katkıları

Cengiz Kırçiçek, parkurun köyü tanıtmak ve gençlerin neler yapabileceğini göstermek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Parkur, çevre köylerden ve şehirlerden ziyaretçi çekerek Ormanlı'nın sosyal ve ekonomik dinamiklerine olumlu etkilerde bulunuyor.

Parkurda yarışan çocukların deneyimleri

Dokuz yaşındaki Şeyma Kırçiçek, parkurda yarışmanın heyecanını ve mutluluğunu ifade ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiren Şeyma, parkurun kendilerine yeni beceriler kazandırdığını ve çok eğlendiklerini dile getiriyor.