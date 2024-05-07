Gençlerbirliği’nin sahada parası değil, yüreği konuştu! Sahaya öyle bir çıktılar ki gören şok oldu
Sakarya 2. Amatör Lig'de yer alan Fırtına Gençlerbirliği, maddi destek göremediklerini lastik ayakkabılarla sahaya çıkarak protesto etti. Desteksizlik karşısında seslerini duyurmayı amaçlayan takım, karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesini temsil eden Fırtına Gençlerbirliği, maddi destek eksikliğini dikkat çekici bir şekilde protesto etti. 2. Amatör Lig'de mücadele eden ekip, son maçlarına kara lastik ayakkabılarla çıkarak zor şartlar altında spor yapmak zorunda kaldıklarını gözler önüne serdi.
Rakip takımın jesti
Maç başlamadan önce rakip takımın oyuncuları, kendi kramponlarını Fırtına Gençlerbirliği oyuncularına ödünç verdi. Bu anlamlı jest, karşılaşmanın ruhunu olumlu yönde etkiledi. Fırtına Gençlerbirliği takımı, bu olumsuz koşullara rağmen sahadan 4-2 gibi net bir skorla galip ayrılmayı başardı.
Gençlerbirliği'nden belediye başkanına çağrı
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takım adına konuşan Ali İhsan Tarım, yaşanan maddi sıkıntıları ve takıma olan desteğin yetersizliğini dile getirdi. Tarım, “Herkes bize destek olacağını söylüyor, ancak iş icraata gelince unutuluyoruz. Diğer takımlar nasıl destek alıyorsa biz de aynı desteği istiyoruz” şeklinde konuştu.
Destek çağrısı ve toplumun tepkisi
Fırtına Gençlerbirliği'nin bu çarpıcı protestosu, sosyal medyada ve yerel topluluklar arasında geniş yankı buldu. Takımın zorluklara rağmen sergilediği azim, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı. Topluluk üyeleri ve futbol severler, takıma destek olunması gerektiğini ve yerel yetkililerin bu tür durumlar karşısında daha duyarlı olması gerektiğini vurguladılar.
Yerel futbola destek bekleniyor
Fırtına Gençlerbirliği'nin maddi destek çağrısına henüz net bir yanıt verilmese de, takımın bu ses getiren eylemi, ilerleyen günlerde olumlu sonuçlar doğurabilir umuduyla son buldu. Takımın karşılaştığı maddi engeller ve onların bu duruma karşı gösterdiği direnç, yerel futbolun daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
07 May 2024 - 15:50 Sakarya- Spor
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.