EA SPORTS FC 24'e özel Orkun Işıtmak imzalı formayı tanıttı! İşte o forma

EA SPORTS ve ünlü Türk içerik üreticisi Orkun Işıtmak iş birliği, video oyun dünyasında yeni bir heyecan dalgası yarattı. EA SPORTS FC 24 Ultimate Team modu için özel olarak tasarlanmış olan bu kırmızı-beyaz forma, tüm dünyadan futbol severlere sunuluyor. Bu iş birliği, sadece bir forma üzerinden değil, aynı zamanda kültürlerarası bir köprü kurarak oyun içi deneyimi daha da kişiselleştiriyor.

Global Erşimle Türk Bayrağı renklerinde forma

Orkun Işıtmak'ın yaratıcılığı ve EA SPORTS'un inovasyon kapasitesini birleştiren bu forma, futbol ve oyun severlere tam anlamıyla Türk kültürünün renklerini taşıyor. EA SPORTS FC 24 oyuncuları, Ultimate Team modunda yer alan paketlerden bu özel tasarım formayı rastgele bir biçimde elde etme şansına sahip olacaklar. Forma, global olarak erişime açık, dolayısıyla dünyanın dört bir yanındaki oyuncular bu benzersiz tasarıma sahip olabilecek.

Electronic Arts'ın oyun dünyasındaki inovatif adımları

Electronic Arts (NASDAQ: EA), dijital eğlence alanında dünya liderlerinden biri olarak, yüksek kaliteli oyunları ve yenilikçi çevrimiçi hizmetleriyle tanınmaktadır. Şirket, birçok farklı platformda, milyonlarca kullanıcıya ulaşarak, etkileyici bir oyun deneyimi sunmayı hedeflemektedir. 2022 mali yılında yaklaşık 7.4 milyar dolarlık bir gelir elde eden EA, oyun dünyasında çığır açan projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Popüler seriler ve yenilikçi oyunlar

EA SPORTS FC, Battlefield, Apex Legends, The Sims ve Madden NFL gibi dünya çapında popülerliğe sahip seriler, EA'nın başarısının temel taşlarını oluşturuyor. Bu oyunlar, sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmayıp, oyunculara sürekli olarak güncellenen içerikler ve yenilikçi özellikler sunarak, oyun dünyasında yeni trendler belirliyor.