Bilecik'te 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı maç sonrası genç taraftarın yediği dayak kameralara yansıdı!

Bilecik'te düzenlenen 1. Amatör Lig Play-Off mücadelesi, şiddet olaylarına sahne oldu. Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor arasında gerçekleşen maç, taraftarların karşılıklı gerginliği ile başladı. Olaylar, Söğüt İlçe Stadı'nda yaşandı ve maç öncesinde de tansiyon yüksekti.

Maç anında sahaya müdahale

Maçın 45+4. dakikasında Söğütspor taraftarlarının sahaya su ve meşrubat şişeleri fırlatması sonucu, 1308 Osmaneli Belediyespor takımı, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sahayı terk etme kararı aldı. Bu kararın ardından, iki buçuk saat süren bir bekleyiş yaşandı ve Söğütspor taraftarları, Bilecik'ten takviye kuvvetlerin gelmesini bekleyen Osmaneli takımı ve taraftarlarını taciz etti.

Otobüslerin camları kırıldı

Gerginlik, otobüslerin taşlanması ve camlarının kırılmasıyla doruğa ulaştı. Otobüslerde bulunan 1308 Osmaneli Belediyespor futbolcuları ve taraftarları, Ertuğrulgazi Türbesi önünde saldırıya uğradı. Olaylar sırasında 14 kişi, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu, çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

14 yaşındaki çocuğa acımasız saldırı

En şok edici olay ise, 14 yaşındaki Hüseyin Taha Akan'ın darp edilmesi oldu. Bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Hüseyin'in bir grup tarafından kovalandığı ve Ertuğrul Gazi Türbesi'nde bir kafeteryaya sığınmaya çalışırken saldırıya uğradığı görüldü. Çocuğun babası Fahri Akan, medyaya yaptığı açıklamada, çocuğunun vücudunda ciddi yaralanmalar ve psikolojik travma olduğunu belirtti ve yetkililerden faillerin cezalandırılmasını talep etti.

Toplumsal tepki ve yargı süreci

Bu olay, toplumda büyük infial yarattı ve yerel yönetimlerden sert tedbirler alınması çağrıları yapıldı. Bilecik Valisi ve Emniyet Müdürü, konuyla ilgilenilmesi ve gerekli adımların atılması konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Olayın ardından, suçluların adalet karşısına çıkması ve benzer olayların önlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Sporda şiddet

Bu tür şiddet olaylarının futbol gibi spor etkinliklerinde yaşanması, sporun birleştirici ruhu ile bağdaşmamaktadır. Toplumun her kesiminden gelen tepkiler, bu tür davranışların spor alanlarından uzak tutulması gerektiğini gösteriyor.