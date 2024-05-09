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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan şiddete karşı acil çözüm çağrısı

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası, eğitim sektöründe artan şiddet vakalarına dikkat çekmek ve acil önlemler alınmasını talep etmek için basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında 2 gün sürecek iş bırakma eylemi planlandığı duyuruldu…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan şiddete karşı acil çözüm çağrısı
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan şiddete karşı acil çözüm çağrısı
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Eğitim sektöründe artan şiddet vakaları alarm veriyor

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası, İstanbul'daki trajik bir olay sonrası eğitim sektöründe yaşanan şiddet vakalarını kamuoyuna duyurdu. İstanbul'da bir okul müdürünün silahlı saldırı sonucu vefat etmesi üzerine, sendika acil bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Genel Başkan Yardımcısı İlyas Saraloğlu, Bolu İl Başkanı Bahar Çalışkan ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Bolu İl Temsilcisi Buğra Karaman katıldı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan şiddete karşı acil çözüm çağrısı

Eğitim çalışanlarının güvenliği için acil çağrı

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası, eğitim çalışanlarının artık günlük tehditler altında çalıştığını belirterek, bu durumun öğrenci ve velilerin de güvenliğini riske attığını vurguladı. Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim ortamlarının güvenliğinin artırılması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan şiddete karşı acil çözüm çağrısı

Yasal düzenlemeler ve güvenlik artırma talepleri

Sendika, Eğitim Çalışanlarına Şiddet Yasası'nın bir an önce hayata geçirilmesini talep etti. Ayrıca, okullarda yeterli sayıda güvenlik personelinin bulundurulması gerektiğini ve bu adımların derhal atılması gerektiğini ifade etti. Bu tür yasal ve pratik adımların, eğitim çalışanlarının çalışma ortamını daha güvenli hale getireceğine dikkat çekti.

İki gün sürecek iş bırakma eylemi ilanı

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası, eğitim çalışanlarının sesini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini açıkladı. Bu eylem, eğitim çalışanlarının haklarını savunma ve toplumsal farkındalığı artırma amacı taşımaktadır.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan şiddete karşı acil çözüm çağrısı

Toplumsal farkındalık ve kişisel tehdit

Sendika, "Yarın da sen olabilirsin, öğretmenim" sloganıyla, şiddet olaylarının herkese yönelik bir tehdit oluşturduğunu ve bu konuda herkesin potansiyel bir mağdur olabileceğini hatırlattı. Bu tehlikenin herkesi ilgilendirdiğini ve hiç kimsenin bu tür bir tehlike ile karşılaşmayı hak etmediğini vurguladı.

Dayanışma çağrısı ve süregelen mücadele

Sendika, eğitim çalışanlarının güvenliği için mücadelesini sürdüreceğini belirtti ve bu süreçte tüm eğitim çalışanlarını yanlarında görmek istediklerini ifade etti. Bu zorlu mücadelede birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan şiddete karşı acil çözüm çağrısı

Şiddetsiz bir eğitim ortamı için çağrı

Sendika, eğitimde şiddetin yeri olmadığını tekrar tekrar vurgulayarak, eğitimin herkesin hakkı olduğunu ve bu alanda güvenli ve saygın bir ortamın sağlanması gerektiğini belirtti. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası, bu yönde adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu.

# başkan, eğitim, istanbul

09 May 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin
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