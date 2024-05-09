Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?
Bolunun en aktif caddelerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesinde, ilk ve son Peygamber kim diye sorduk. Vatandaşın verdiği cevaplar şoke etti…
Çoğunluk kararsız
Çoğunluk, son Peygamberin Hz. Muhammed olduğunu ifade ederken ilk Peygamberin Hz. Adem olduğunu hatırlamakta güçlük çekerek ikilemde kaldı.
Boluluların dinle arası pekte iyi değil gibi
Elde ettiğimiz verilere göre, Bolulu vatandaşlar İlköğretimden Ortaöğretime kadar aldığı dini derslerin pekte etkisini görmemiş gibi duruyor.
Alınan sonuçlar toplumun dinle alakası kalmadığını gösterirken ,inancı zedenlemiş bir toplumun geleceği ne olur sorusunu akıllara getirmedi değil. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak Sosyal Medya organlarımız ile sizlere daha farklı içerikler üretmeye devam edeceğiz. Takipte kalmanız dileği ile…
09 May 2024 - 20:00 - Gündem
Mahreç Sadiye Dura
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.