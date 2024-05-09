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Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?

Bolunun en aktif caddelerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesinde, ilk ve son Peygamber kim diye sorduk. Vatandaşın verdiği cevaplar şoke etti…

Sadiye Dura
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Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?
Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?
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Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?

Çoğunluk kararsız

Çoğunluk, son Peygamberin Hz. Muhammed olduğunu  ifade ederken ilk Peygamberin Hz. Adem olduğunu hatırlamakta güçlük çekerek ikilemde kaldı.

Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?

Boluluların dinle arası pekte iyi değil gibi

Elde ettiğimiz verilere göre, Bolulu vatandaşlar İlköğretimden Ortaöğretime kadar aldığı dini derslerin pekte etkisini görmemiş gibi duruyor.Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?

Alınan sonuçlar toplumun dinle alakası kalmadığını gösterirken ,inancı zedenlemiş bir toplumun geleceği ne olur sorusunu akıllara getirmedi değil. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak Sosyal Medya organlarımız ile sizlere daha farklı içerikler üretmeye devam edeceğiz. Takipte kalmanız dileği ile…
# atatürk, Medya

09 May 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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