Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?

Çoğunluk kararsız

Çoğunluk, son Peygamberin Hz. Muhammed olduğunu ifade ederken ilk Peygamberin Hz. Adem olduğunu hatırlamakta güçlük çekerek ikilemde kaldı.

Boluluların dinle arası pekte iyi değil gibi

Elde ettiğimiz verilere göre, Bolulu vatandaşlar İlköğretimden Ortaöğretime kadar aldığı dini derslerin pekte etkisini görmemiş gibi duruyor.

Alınan sonuçlar toplumun dinle alakası kalmadığını gösterirken ,inancı zedenlemiş bir toplumun geleceği ne olur sorusunu akıllara getirmedi değil. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak Sosyal Medya organlarımız ile sizlere daha farklı içerikler üretmeye devam edeceğiz. Takipte kalmanız dileği ile…