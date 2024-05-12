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Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tayeks A.Ş.'de arttığı iddia edilen sendikal baskılara karşı Teksif Sendikası mücadele başlattı. Firma önünde toplanan sendikalılar firma yönetimini protesto etti. Teksif Sendikası Bolu İl Temsilcisi Sedat Allual ayrıca sendikanın Gezer Terlik A.Ş.'de yetkili sendika olduğunu da kamuoyuyla paylaştı…

Arzu Sarı
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Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası
Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası
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Tayeks A.Ş.'de Sendikal Baskı iddiası ve Teksif Sendikasının tepkisi

Bolu'daki Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil A.Ş. işletmesinde çalışanlar, sendikal baskıların arttığı iddialarıyla ses duyurmak istedi. Teksif Sendikası Bolu İl Temsilcisi Sedat Allual, işçi haklarını koruma ve toplu iş sözleşmesi amaçları doğrultusunda mücadelelerinin devam edeceğini duyurdu. Bu durum, işletme önünde toplanan sendika üyeleri tarafından da desteklendi.

Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası

Sedat Allual’dan kritik açıklamalar

Sendika Temsilcisi Allual, basın toplantısında işçilere yönelik süregelen baskı ve zorbalıkları kınadı. Allual, bu durumun sendika üyesi olmalarından kaynaklandığını ve yöneticilerin sendikadan ayrılmaları için işçilere yoğun baskı uyguladığını belirtti. Başarısızlık durumunda işçilerin cezalandırılarak farklı bölümlere sürgün edildiğini ifade etti.

Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası

Yoğun baskı ve tehditler altında Tayeks çalışanları

Allual, işletmedeki üst düzey yöneticilerin işçilere açıkça sendikadan ayrılma yönünde baskı yaptığını ve bu durumun iş yerindeki huzuru tehdit ettiğini vurguladı. Bu baskıların işçilerin çalışma moralini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası

Anayasal ve yasal hakların önemi

Teksif Sendikası, işverenin anayasa ve yasalara uyması gerektiğini ve işçilere yönelik çağdışı muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Allual, işverenin ekonomik gücünün yasaların üstünde olmadığını ve işçilere saygılı davranılması gerektiğini tekrarladı.Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası

Gezer Terlik A.Ş.'de sendikal başarı ve etkisi

Allual, ayrıca Gezer Terlik A.Ş. işletmesinde sendikanın yetkisinin kesinleştiğini ve işçilerin toplu iş sözleşmesine bir adım daha yaklaştığını duyurdu.

12 May 2024 - 17:02 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı
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