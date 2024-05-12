Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası
Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tayeks A.Ş.'de arttığı iddia edilen sendikal baskılara karşı Teksif Sendikası mücadele başlattı. Firma önünde toplanan sendikalılar firma yönetimini protesto etti. Teksif Sendikası Bolu İl Temsilcisi Sedat Allual ayrıca sendikanın Gezer Terlik A.Ş.'de yetkili sendika olduğunu da kamuoyuyla paylaştı…
Tayeks A.Ş.'de Sendikal Baskı iddiası ve Teksif Sendikasının tepkisi
Bolu'daki Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil A.Ş. işletmesinde çalışanlar, sendikal baskıların arttığı iddialarıyla ses duyurmak istedi. Teksif Sendikası Bolu İl Temsilcisi Sedat Allual, işçi haklarını koruma ve toplu iş sözleşmesi amaçları doğrultusunda mücadelelerinin devam edeceğini duyurdu. Bu durum, işletme önünde toplanan sendika üyeleri tarafından da desteklendi.
Sedat Allual’dan kritik açıklamalar
Sendika Temsilcisi Allual, basın toplantısında işçilere yönelik süregelen baskı ve zorbalıkları kınadı. Allual, bu durumun sendika üyesi olmalarından kaynaklandığını ve yöneticilerin sendikadan ayrılmaları için işçilere yoğun baskı uyguladığını belirtti. Başarısızlık durumunda işçilerin cezalandırılarak farklı bölümlere sürgün edildiğini ifade etti.
Yoğun baskı ve tehditler altında Tayeks çalışanları
Allual, işletmedeki üst düzey yöneticilerin işçilere açıkça sendikadan ayrılma yönünde baskı yaptığını ve bu durumun iş yerindeki huzuru tehdit ettiğini vurguladı. Bu baskıların işçilerin çalışma moralini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
Anayasal ve yasal hakların önemi
Teksif Sendikası, işverenin anayasa ve yasalara uyması gerektiğini ve işçilere yönelik çağdışı muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Allual, işverenin ekonomik gücünün yasaların üstünde olmadığını ve işçilere saygılı davranılması gerektiğini tekrarladı.
Gezer Terlik A.Ş.'de sendikal başarı ve etkisi
Allual, ayrıca Gezer Terlik A.Ş. işletmesinde sendikanın yetkisinin kesinleştiğini ve işçilerin toplu iş sözleşmesine bir adım daha yaklaştığını duyurdu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.