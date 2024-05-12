Fenomenleri diri diri mezara gömdüler.. Dakikalar içinde yüzbinlerce kişi izledi!

Youtube Türkiye'nin sevilen kanalı Kafalar, son videolarıyla izleyicilerini şaşkına çevirdi. Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, İznik'te gerçekleştirdikleri cesur bir deneyimle kendilerini diri diri mezar içinde buldu.

'DİRİ DİRİ MEZARA GÖMÜLÜ 1 SAAT GEÇİRMEK!' başlıklı video, kısa sürede YouTube'da viral oldu ve 900 bin kişi tarafından izlendi.

Videoda, üçlü karanlıkta ve sınırlı oksijenle saatlerce nasıl mücadele ettiklerini gözler önüne seriyor. Bu macera dolu anlar, izleyiciler arasında hem heyecan hem de endişe yarattı. Kafalar ekibinin bu sıradışı deneyimi sosyal medyada geniş yankı buldu ve takipçilerinden farklı tepkiler aldı