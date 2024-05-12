-

Fenomenleri diri diri mezara gömdüler.. Dakikalar içinde yüzbinlerce kişi izledi!

Youtube fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, İznik'te çekilen son videolarında kendilerini diri diri mezara gömerek adrenalin dolu anlar yaşadı. Video, yayınlandığı ilk iki gün içinde 900 bin izlenme ile viral oldu!

Ayşe Bolu
Ayşe Bolu Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Youtube Türkiye'nin sevilen kanalı Kafalar, son videolarıyla izleyicilerini şaşkına çevirdi. Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, İznik'te gerçekleştirdikleri cesur bir deneyimle kendilerini diri diri mezar içinde buldu.

'DİRİ DİRİ MEZARA GÖMÜLÜ 1 SAAT GEÇİRMEK!' başlıklı video, kısa sürede YouTube'da viral oldu ve 900 bin kişi tarafından izlendi.

Videoda, üçlü karanlıkta ve sınırlı oksijenle saatlerce nasıl mücadele ettiklerini gözler önüne seriyor. Bu macera dolu anlar, izleyiciler arasında hem heyecan hem de endişe yarattı. Kafalar ekibinin bu sıradışı deneyimi sosyal medyada geniş yankı buldu ve takipçilerinden farklı tepkiler aldı
# Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, türkiye

12 May 2024 - 14:52 - Olay Entrika

Mahreç  Ayşe Bolu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Personel kıyafeti ve kumaş alımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzzet Baysal Ün İzzet Baysal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Personel kıyafeti ve kumaş alımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzzet Baysal Ün İzzet Baysal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü Ogm07140402 numaralı lojmanın iç cephe elektrik, inşaat ve mekanik tesisatları yapım işi ihalesi işi Orman İşletme Müdürlüğü- Taşkesti Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü Ogm07140402 numaralı lojmanın iç cephe elektrik, inşaat ve mekanik tesisatları yapım işi ihalesi işi Orman İşletme Müdürlüğü- Taşkesti Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Mayıs ayında Bolu'da kar sürprizi! Köroğlu dağları ve Aladağlar beyaza büründü Haber İlandır mask
Mayıs ayında Bolu'da kar sürprizi! Köroğlu dağları ve Aladağlar beyaza büründü
Fenomenleri diri diri mezara gömdüler.. Dakikalar içinde yüzbinlerce kişi izledi! mask
Fenomenleri diri diri mezara gömdüler.. Dakikalar içinde yüzbinlerce kişi izledi!
Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim? mask
Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan şiddete karşı acil çözüm çağrısı mask
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'ndan şiddete karşı acil çözüm çağrısı
Bilecik'te 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı maç sonrası genç taraftarın yediği dayak kameralara yansıdı! mask
Bilecik'te 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı maç sonrası genç taraftarın yediği dayak kameralara yansıdı!
EA SPORTS FC 24'e özel Orkun Işıtmak imzalı formayı tanıttı! İşte o forma mask
EA SPORTS FC 24'e özel Orkun Işıtmak imzalı formayı tanıttı! İşte o forma
Gençlerbirliği’nin sahada parası değil, yüreği konuştu! Sahaya öyle bir çıktılar ki gören şok oldu mask
Gençlerbirliği’nin sahada parası değil, yüreği konuştu! Sahaya öyle bir çıktılar ki gören şok oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL