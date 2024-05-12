Fenomenleri diri diri mezara gömdüler.. Dakikalar içinde yüzbinlerce kişi izledi!
Youtube fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, İznik'te çekilen son videolarında kendilerini diri diri mezara gömerek adrenalin dolu anlar yaşadı. Video, yayınlandığı ilk iki gün içinde 900 bin izlenme ile viral oldu!
Youtube Türkiye'nin sevilen kanalı Kafalar, son videolarıyla izleyicilerini şaşkına çevirdi. Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, İznik'te gerçekleştirdikleri cesur bir deneyimle kendilerini diri diri mezar içinde buldu.
'DİRİ DİRİ MEZARA GÖMÜLÜ 1 SAAT GEÇİRMEK!' başlıklı video, kısa sürede YouTube'da viral oldu ve 900 bin kişi tarafından izlendi.
Videoda, üçlü karanlıkta ve sınırlı oksijenle saatlerce nasıl mücadele ettiklerini gözler önüne seriyor. Bu macera dolu anlar, izleyiciler arasında hem heyecan hem de endişe yarattı. Kafalar ekibinin bu sıradışı deneyimi sosyal medyada geniş yankı buldu ve takipçilerinden farklı tepkiler aldı
12 May 2024 - 14:52 - Olay Entrika
Mahreç Ayşe Bolu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.