Eurovision 2024 Şok Etkisi Yarattı: Eteğiyle sahneye çıkmıştı birinci oldu... Sertab Erener'in Büyüleyici Dönüşü! İşte o çok aranan birinci şarkı!
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'nin zaferi ve Sertab Erener'in 21 yıl sonra sahneye dönüşü büyük yankı uyandırdı! İşte yarışmanın unutulmaz anları ve finale kalan sürpriz isimler.
İsviçre, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Nemo ile "The Code" şarkısıyla büyük bir zafer elde etti. Malmö, İsveç'teki Malmö Arena'da düzenlenen ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile Sveriges Television (SVT) tarafından organize edilen etkinlik, Avrupa müzik sahnesinde unutulmaz bir geceye sahne oldu. İki yarı final ve büyük finali kapsayan bu prestijli yarışmanın sunuculuğunu Petra Mede ve Malin Åkerman üstlendi.
Sertab Erener Yeniden Sahne Aldı
2003 Eurovision Şampiyonu Sertab Erener, "Everyway That I Can" ile bir kez daha Eurovision sahnesinde yerini aldı. Erener'in performansı, yarışmanın ikinci yarı final gecesinde öne çıkan anlardan biri oldu.
Yarı Final Heyecanı ve Finalistler
2024 Eurovision'un yarı finalleri, 7 ve 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. İkinci yarı finalde özellikle, geçmişte Eurovision'da başarı elde etmiş kadın sanatçılar performanslarını sergiledi. Yarı finalden finale yükselen ülkeler arasında Malta, Arnavutluk, Yunanistan, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Danimarka, Ermenistan, Litvanya, San Marino, Gürcistan, Belçika, Estonya, İsrail, Norveç ve Hollanda yer aldı.
Bu muazzam organizasyon, her yıl olduğu gibi müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı ve yine bir kez daha Avrupa'nın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirerek kültürel bir köprü görevi gördü. Gelecek yılki yarışmanın nerede yapılacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda.
12 May 2024 - 15:14 - Olay Entrika
Mahreç Ayşe Bolu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.