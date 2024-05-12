Eurovision 2024 Şok Etkisi Yarattı: Eteğiyle sahneye çıkmıştı birinci oldu... Sertab Erener'in Büyüleyici Dönüşü! İşte o çok aranan birinci şarkı!

İsviçre, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Nemo ile "The Code" şarkısıyla büyük bir zafer elde etti. Malmö, İsveç'teki Malmö Arena'da düzenlenen ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile Sveriges Television (SVT) tarafından organize edilen etkinlik, Avrupa müzik sahnesinde unutulmaz bir geceye sahne oldu. İki yarı final ve büyük finali kapsayan bu prestijli yarışmanın sunuculuğunu Petra Mede ve Malin Åkerman üstlendi.

Sertab Erener Yeniden Sahne Aldı

2003 Eurovision Şampiyonu Sertab Erener, "Everyway That I Can" ile bir kez daha Eurovision sahnesinde yerini aldı. Erener'in performansı, yarışmanın ikinci yarı final gecesinde öne çıkan anlardan biri oldu.

Yarı Final Heyecanı ve Finalistler

2024 Eurovision'un yarı finalleri, 7 ve 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. İkinci yarı finalde özellikle, geçmişte Eurovision'da başarı elde etmiş kadın sanatçılar performanslarını sergiledi. Yarı finalden finale yükselen ülkeler arasında Malta, Arnavutluk, Yunanistan, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Danimarka, Ermenistan, Litvanya, San Marino, Gürcistan, Belçika, Estonya, İsrail, Norveç ve Hollanda yer aldı.

Bu muazzam organizasyon, her yıl olduğu gibi müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı ve yine bir kez daha Avrupa'nın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirerek kültürel bir köprü görevi gördü. Gelecek yılki yarışmanın nerede yapılacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda.