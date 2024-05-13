Boluspor yöneticilerinden çiftetelli şov

Boluspor, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunarak, Çorum FK ile yaptığı kritik maçta son dakika golüyle 2-1 galip gelmeyi başardı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen maç, iki takımın da kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Boluspor, Jefferson'ın uzatma dakikalarında attığı muhteşem gol ile zafere ulaştı ve play-off'lara adını yazdırdı.

Tuzlaspor'un beraberlik golü Boluspor'u sevindirdi

Boluspor'un zaferine paralel olarak, Gençlerbirliği'nin Tuzlaspor karşısında önde olduğu haberleri gelse de, Tuzlaspor'un son dakikalarda bulduğu beraberlik golü, Boluspor taraftarlarını ikinci bir sevinç dalgasına boğdu. Bu gol, Boluspor'un play-off'lara kalmasını kesinleştirdi.

Sahada bir festival atmosferi

Maçın son düdüğü çaldığında, Bolu Atatürk Stadyumu'nda zaferin coşkusu adeta bir festival atmosferine büründü. Boluspor yöneticileri Hilmi Uğurlu ve Hüseyin Güney, geleneksel Bolu çiftetellisi ile zafer dansını sahada sergiledi. Hüseyin Güney, kızlarıyla birlikte sahaya inerek bu özel anlara şahitlik etti. Yöneticilerin ve taraftarların göbek atarak yaptığı kutlamalar, seyirciler tarafından büyük beğeni ve alkışla karşılandı.

Boluspor'dan güçlü birlik mesajları

Kutlamalar sırasında Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Uğurlu, takımın ve şehrin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Uğurlu, "Bu birliktelik devam etsin. Gölcüğü elimizden alıyorlar, sahipsiz bırakıyorlar. Ancak biz birlikte güçlüyüz. Gölcük Boluspor'un ya sahip çıkacaklar ya da şehri terk etsinler," diyerek hem yönetim hem de taraftarlar arasında kenetlenme çağrısında bulundu. Bu sözler, stadyumdaki kutlama havasına daha da anlam kattı.

Boluspor’da birlik ruhu

Boluspor'un play-off yolculuğu, hem sahada hem de saha dışında birlik ve beraberlik mesajları ile süslenmiş bir festival tadında devam ediyor. Bu zafer, takımın sadece futbol becerilerini değil, aynı zamanda topluluk olarak birlikte hareket etme gücünü de gözler önüne seriyor. Boluspor, gelecek maçlara bu birlik ruhuyla hazırlanıyor.