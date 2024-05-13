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Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'yı 2-1 mağlup ederek play-off yolunda önemli bir adım attı. Jefferson'un kritik golü ve taraftarlarla kutlamalar öne çıktı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı
Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı
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Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 34. hafta mücadelesinde Boluspor, kendi evinde Çorum FK'yı ağırladı. Zorlu geçen karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Boluspor, bu önemli galibiyeti taraftarıyla birlikte büyük bir coşku içinde kutladı. Maçın kritik anları ve son dakika golü, kırmızı-beyazlıları play-off potasına soktu.

Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı

Çorum FK'ya karşı alınan zaferin detayları

Karşılaşma boyunca iki takım da kıyasıya bir mücadele sergiledi. Boluspor, özellikle ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla maçın kontrolünü ele geçirdi. Maçın yıldızı olarak öne çıkan Boluspor'un Brezilyalı oyuncusu Jefferson, kritik bir golle takımına galibiyeti getirdi. Bu gol, Jefferson'ın bu sezon ligde attığı önemli goller arasında yerini aldı.

Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı

Taraftarlarla kutlama anları

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Bolusporlu futbolcular ve teknik ekip, galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. Oyuncular, galibiyeti kutlamak için tribünlere koşarak taraftarlarla birlikte 3'lü çektirdi. Boluspor taraftarları, takımlarının bu kritik galibiyetini coşkuyla karşıladı ve uzun süre tezahürat yaptı.

Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı

Play-Off yolunda Boluspor

Bu galibiyetle birlikte Boluspor, Trendyol 1. Lig'de play-off potasına girdi. Boluspor, play-off maçlarına odaklanırken, taraftarları da bu yolda takımlarını desteklemeye devam edecek.

Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı

# boluspor

13 May 2024 - 19:30 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan
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