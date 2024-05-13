Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı
Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'yı 2-1 mağlup ederek play-off yolunda önemli bir adım attı. Jefferson'un kritik golü ve taraftarlarla kutlamalar öne çıktı.
Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 34. hafta mücadelesinde Boluspor, kendi evinde Çorum FK'yı ağırladı. Zorlu geçen karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Boluspor, bu önemli galibiyeti taraftarıyla birlikte büyük bir coşku içinde kutladı. Maçın kritik anları ve son dakika golü, kırmızı-beyazlıları play-off potasına soktu.
Çorum FK'ya karşı alınan zaferin detayları
Karşılaşma boyunca iki takım da kıyasıya bir mücadele sergiledi. Boluspor, özellikle ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla maçın kontrolünü ele geçirdi. Maçın yıldızı olarak öne çıkan Boluspor'un Brezilyalı oyuncusu Jefferson, kritik bir golle takımına galibiyeti getirdi. Bu gol, Jefferson'ın bu sezon ligde attığı önemli goller arasında yerini aldı.
Taraftarlarla kutlama anları
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Bolusporlu futbolcular ve teknik ekip, galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. Oyuncular, galibiyeti kutlamak için tribünlere koşarak taraftarlarla birlikte 3'lü çektirdi. Boluspor taraftarları, takımlarının bu kritik galibiyetini coşkuyla karşıladı ve uzun süre tezahürat yaptı.
Play-Off yolunda Boluspor
Bu galibiyetle birlikte Boluspor, Trendyol 1. Lig'de play-off potasına girdi. Boluspor, play-off maçlarına odaklanırken, taraftarları da bu yolda takımlarını desteklemeye devam edecek.
13 May 2024 - 19:30 Bolu- Spor
Mahreç Mustafa Aykan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.