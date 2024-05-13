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Boluspor taraftarlarından Gölcük Tabiat Parkı'na sahip çıkma çağrısı: "Bizimdir, bizim kalacak!"

Boluspor taraftarları, Gölcük Tabiat Parkı'nın Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karşı çıkarak, "Gölcük bizimdir, bizim kalacak" sloganlarıyla tepki gösterdi. Boluspor yönetimi ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sert açıklamalar geldi.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor taraftarlarından Gölcük Tabiat Parkı'na sahip çıkma çağrısı: "Bizimdir, bizim kalacak!"
Boluspor taraftarlarından Gölcük Tabiat Parkı'na sahip çıkma çağrısı: "Bizimdir, bizim kalacak!"
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Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'nun doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip. Boluspor Kulübü için de büyük bir gelir kaynağı olan bu park, yıllık yaklaşık 12 milyon TL gelirle kulübün ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak son gelişmelerle park, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi ve bu durum hem şehrin yönetimini hem de taraftarları derinden etkiledi.

Boluspor taraftarlarından Gölcük Tabiat Parkı'na sahip çıkma çağrısı:

Tanju Özcan tepki göstermişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmadı. Yaptığı açıklamada, Gölcük Tabiat Parkı'nın Boluspor'a tahsis edildiğini ve kulübün buradan önemli gelirler elde ettiğini belirtti. Başkan Özcan, "Boluspor'un en önemli gelir kaynağını elimizden aldılar," diyerek duruma tepki gösterdi.

Boluspor taraftarlarından Gölcük Tabiat Parkı'na sahip çıkma çağrısı:

Boluspor taraftarlarının Gölcük tepkisi

Gölcük Tabiat Parkı'nın yönetiminin değiştirilmesi, Boluspor ile Çorum FK arasında oynanan maç sırasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Maç boyunca "Gölcük bizimdir bizim kalacak" tezahüratları yapan taraftarlar, parkın kendilerinden alınmasına sessiz kalmayacaklarını gösterdi. Taraftarların bu tutumu, hem maçın atmosferini etkiledi hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.

Boluspor taraftarlarından Gölcük Tabiat Parkı'na sahip çıkma çağrısı:

Yönetimden güç birliği çağrısı

Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Deler, taraftarlara ve Bolu halkına birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Deler, "Gölcük'ü elimizden alıyorlar, sahipsiz bırakıyorlar. Eğer biz bir olursak, sahipsiz kalmayız. Ya Gölcük'e sahip çıkacaklar, ya çekip gidecekler," şeklinde konuştu. Bu açıklama, hem taraftarları hem de yerel halkı harekete geçirmek için önemli bir adım olarak görüldü.

Boluspor taraftarlarından Gölcük Tabiat Parkı'na sahip çıkma çağrısı:

# belediye, boluspor, başkan

13 May 2024 - 20:30 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan
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