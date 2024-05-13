Çorum FK Başkanı Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a hakaret etti! Ortalık karıştı

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde, play-off hattı için kritik bir karşılaşmada Boluspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Boluspor, play-off potasına adını yazdırmayı başardı. Maç boyunca iki takımın da kıyasıya mücadelesi, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

Boluspor maçında gergin anlar

Karşılaşma sırasında yaşanan gerginlikler de dikkat çekti. Özellikle ilk yarının 35. Dakikasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda tansiyon yükseldi. 35. dakikada, tribünlerde başlayan karışıklık, saha içine de yansıdı. Çorum FK Başkanı, Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a yönelik hakaret etti, bu durum ortalığın karışmasına neden oldu.

Çorum FK ve Boluspor arasında neler oldu?

Çorum FK oyuncularının, Boluspor oyuncularına karşı sergilediği sert tavırlar ve teknik direktör Koşukavak'ın verdiği reaksiyonlar, karşılaşmanın daha da gerilmesine yol açtı. Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın, Koşukavak'a hakaret etmesiyle tansiyon daha da arttı. Bu olay üzerine Boluspor taraftarları da tepki gösterdi ve stadyumda kısa süreli bir kaos ortamı yaşandı. Polis ekipleri, olayların büyümesini önlemek için müdahalede bulundu.

Karşılaşmanın detayları ve sonuçları

Futbolun yanı sıra saha dışı olaylarla da gündeme gelen bu karşılaşma, hem Boluspor için play-off yolunda önemli bir adım oldu hem de Çorum FK için üst sıralarla arasındaki bağları güçlendirdi. Karşılaşmanın sonunda Boluspor, aldığı bu kritik galibiyetle play-off potasına girdi.