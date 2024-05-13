- G:

Çorum FK Başkanı Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a hakaret etti! Ortalık karıştı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor, Çorum FK'yi 2-1 mağlup ederken, maçta yaşanan gerginlikler ve taraftarların tepkisi dikkat çekti. Boluspor play-off yolunda ilerlerken, Çorum FK ile arasındaki rekabet kızıştı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Çorum FK Başkanı Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a hakaret etti! Ortalık karıştı
Çorum FK Başkanı Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a hakaret etti! Ortalık karıştı
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde, play-off hattı için kritik bir karşılaşmada Boluspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Boluspor, play-off potasına adını yazdırmayı başardı. Maç boyunca iki takımın da kıyasıya mücadelesi, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

Çorum FK Başkanı Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a hakaret etti! Ortalık karıştı

Boluspor maçında gergin anlar

Karşılaşma sırasında yaşanan gerginlikler de dikkat çekti. Özellikle ilk yarının 35. Dakikasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda tansiyon yükseldi. 35. dakikada, tribünlerde başlayan karışıklık, saha içine de yansıdı. Çorum FK Başkanı, Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a yönelik hakaret etti, bu durum ortalığın karışmasına neden oldu.

Çorum FK Başkanı Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a hakaret etti! Ortalık karıştı

Çorum FK ve Boluspor arasında neler oldu?

Çorum FK oyuncularının, Boluspor oyuncularına karşı sergilediği sert tavırlar ve teknik direktör Koşukavak'ın verdiği reaksiyonlar, karşılaşmanın daha da gerilmesine yol açtı. Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın, Koşukavak'a hakaret etmesiyle tansiyon daha da arttı. Bu olay üzerine Boluspor taraftarları da tepki gösterdi ve stadyumda kısa süreli bir kaos ortamı yaşandı. Polis ekipleri, olayların büyümesini önlemek için müdahalede bulundu.

Çorum FK Başkanı Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a hakaret etti! Ortalık karıştı

Karşılaşmanın detayları ve sonuçları

Futbolun yanı sıra saha dışı olaylarla da gündeme gelen bu karşılaşma, hem Boluspor için play-off yolunda önemli bir adım oldu hem de Çorum FK için üst sıralarla arasındaki bağları güçlendirdi. Karşılaşmanın sonunda Boluspor, aldığı bu kritik galibiyetle play-off potasına girdi.

Çorum FK Başkanı Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’a hakaret etti! Ortalık karıştı

# atatürk, boluspor, polis

13 May 2024 - 21:30 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Saha İşleri yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Saha İşleri yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Personel kıyafeti ve kumaş alımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzzet Baysal Ün İzzet Baysal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Personel kıyafeti ve kumaş alımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzzet Baysal Ün İzzet Baysal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Tıbbi görüntüleme hizmeti alınacaktır Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü Ogm07140402 numaralı lojmanın iç cephe elektrik, inşaat ve mekanik tesisatları yapım işi ihalesi işi Orman İşletme Müdürlüğü- Taşkesti Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü Ogm07140402 numaralı lojmanın iç cephe elektrik, inşaat ve mekanik tesisatları yapım işi ihalesi işi Orman İşletme Müdürlüğü- Taşkesti Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı mask
Boluspor play-off coşkusunu taraftarlarıyla kutladı
Boluspor yöneticilerinden çiftetelli şov mask
Boluspor yöneticilerinden çiftetelli şov
Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası mask
Bolu'da Tayeks A.Ş. çalışanlarına baskı ve mobbing iddiası
Eurovision 2024 Şok Etkisi Yarattı: Eteğiyle sahneye çıkmıştı birinci oldu... Sertab Erener'in Büyüleyici Dönüşü! İşte o çok aranan birinci şarkı! mask
Eurovision 2024 Şok Etkisi Yarattı: Eteğiyle sahneye çıkmıştı birinci oldu... Sertab Erener'in Büyüleyici Dönüşü! İşte o çok aranan birinci şarkı!
Fenomenleri diri diri mezara gömdüler.. Dakikalar içinde yüzbinlerce kişi izledi! mask
Fenomenleri diri diri mezara gömdüler.. Dakikalar içinde yüzbinlerce kişi izledi!
Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim? mask
Vatandaşa sorduk; İlk ve son peygamber kim?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL