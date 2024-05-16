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Engelliler Haftası’nda Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Okulu’nda muhteşem gösteriler

Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerin muhteşem gösterileriyle dikkat çekti. Etkinlik, veliler ve öğretmenlerin katkılarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Engelliler Haftası’nda Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Okulu’nda muhteşem gösteriler
Engelliler Haftası’nda Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Okulu’nda muhteşem gösteriler
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Engelliler Haftası’nda Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Okulu’nda muhteşem gösteriler

Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle dikkat çekti. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı’nın da katıldığı etkinlikte, okulun özel öğrencileri sahneledikleri gösterilerle izleyicileri büyüledi. Haftalar öncesinden hazırlanan gösteriler, veliler ve öğretmenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Öğrencilerden unutulmaz gösteriler

Özel öğrenciler, uzun süre çalışarak hazırlandıkları gösterilerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Müzik, dans ve drama performanslarının sergilendiği etkinlikte, öğrencilerin özgüvenli ve yetenekli halleri göz doldurdu. Gösterilerin ardından veliler ve öğretmenler, öğrencilerin başarısını gururla kutladı.

Velilerin ve öğretmenlerin katkısı

Etkinliğin başarısında, veliler ve öğretmenlerin büyük katkısı oldu. Gösterilerin hazırlık sürecinde yoğun emek harcayan öğretmenler, öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde sergilenmesi için büyük çaba sarf etti. Veliler de çocuklarının sahneye çıkmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadı.

Umut Ayvaz’dan teşekkür mesajı

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Koordinasyon Birimi’nde görevli olan Umut Ayvaz, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Etkinlik çok güzeldi. Öğretmenlerine ve özellikle annelerine teşekkür ederiz. Eğitimle, özel eğitimli çocuklarımızın neler yapabileceklerini, neleri başarabileceklerini görmüş oluyoruz” dedi. Ayvaz, engelliler haftasının sadece bir hafta değil, 365 gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Engelliler Haftası’nda Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Okulu’nda muhteşem gösteriler

Özel eğitimde başarı öyküleri

Etkinlik, engelli bireylerin eğitimde ve hayatta neler başarabileceğini gözler önüne serdi. Özel eğitim alan öğrencilerin sergiledikleri performanslar, eğitimle engellerin aşılabileceğini bir kez daha kanıtladı. Veliler ve öğretmenler, öğrencilerin gösterdikleri ilerlemeden dolayı büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Engelliler Haftası’nda Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Okulu’nda muhteşem gösteriler

Engelliler Haftası’nın önemi

Engelliler Haftası, toplumda engelli bireylerin farkındalığını artırmayı amaçlayan önemli bir dönemdir. Bu hafta kapsamında düzenlenen etkinlikler, engelli bireylerin yeteneklerini sergilemelerine ve topluma katılımlarını güçlendirmelerine olanak tanır. Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun düzenlediği etkinlik de bu amaca hizmet etti.

Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu, gelecek yıllarda da benzer etkinliklerle engelli bireylerin yeteneklerini sergilemelerine olanak tanımaya devam edecek. Okul yönetimi, toplumun her kesimini bu tür etkinliklere katılmaya ve destek vermeye davet ediyor.

# eğitim, destek, bolu belediyesi

16 May 2024 - 09:07 - Yaşam

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