Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”

Boluspor Başkanı Savaş Abak, Trendyol 1. Lig'deki mali durumları ve takımın gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Abak, takımın düşük bütçesi ve şehirden alınan yetersiz destekle ilgili endişelerini dile getirdi.

Maliyetler ve şehrin desteği

Abak'a göre, Boluspor'un Süper Lig'de kalıcı olabilmesi için gereken maliyet 120-130 milyon TL civarında. Ancak kulübün şu anki geliri yalnızca 40 milyon TL. Bu durum, takımın finansal sıkıntılarına ve şehrin takıma olan ilgisizliğine işaret ediyor. Başkan, “Boluspor’un gelirinin bu kadar düşük olması ve ligde kalmanın yüksek maliyeti karşısında şehir destek vermediği için mücadelemizi sürdürmek zorlaşıyor,” dedi.

Vali Erkan Kılıç'tan destek ziyareti

Boluspor, play-off çeyrek finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi Bolu Valisi Erkan Kılıç, kulüp tesislerini ziyaret ederek Başkan Abak'a başarı dileklerini iletti. Vali Kılıç, tüm şehrin ve ilgili kurumların Boluspor'a destek olması gerektiğini vurguladı.

Boluspor'un borç yükü ve başarıları

Başkan Abak, yönetim kurulu ile birlikte 35 borç dosyasını kapattıklarını belirterek, bu süreçte yaşadıkları zorluklara değindi. "Her geldiğimizde yeni bir mali engel ile karşılaşıyoruz ama bu engelleri aşmak için elimizden geleni yapıyoruz," diyerek mücadelelerini anlattı.

Boluspor'un gelecek vizyonu

Abak, Boluspor'un Süper Lig hedeflerine ulaşmak için şehir desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını vurguladı. "Şehrin bu kadar duyarsız kalması anlaşılır gibi değil. Tek profesyonel takımız ve daha fazla desteğe ihtiyacımız var," şeklinde konuştu.