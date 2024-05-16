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Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”

Boluspor Başkanı Savaş Abak, Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyetini 130 milyon TL olarak açıkladı. Şehirden yeterince destek alamadıklarını belirten Abak, Boluspor'un Süper Lig hayallerinden ve mali zorluklardan bahsetti.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”
Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”
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Boluspor Başkanı Savaş Abak, Trendyol 1. Lig'deki mali durumları ve takımın gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Abak, takımın düşük bütçesi ve şehirden alınan yetersiz destekle ilgili endişelerini dile getirdi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”

Maliyetler ve şehrin desteği

Abak'a göre, Boluspor'un Süper Lig'de kalıcı olabilmesi için gereken maliyet 120-130 milyon TL civarında. Ancak kulübün şu anki geliri yalnızca 40 milyon TL. Bu durum, takımın finansal sıkıntılarına ve şehrin takıma olan ilgisizliğine işaret ediyor. Başkan, “Boluspor’un gelirinin bu kadar düşük olması ve ligde kalmanın yüksek maliyeti karşısında şehir destek vermediği için mücadelemizi sürdürmek zorlaşıyor,” dedi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”

Vali Erkan Kılıç'tan destek ziyareti

Boluspor, play-off çeyrek finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi Bolu Valisi Erkan Kılıç, kulüp tesislerini ziyaret ederek Başkan Abak'a başarı dileklerini iletti. Vali Kılıç, tüm şehrin ve ilgili kurumların Boluspor'a destek olması gerektiğini vurguladı.
Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”

Boluspor'un borç yükü ve başarıları

Başkan Abak, yönetim kurulu ile birlikte 35 borç dosyasını kapattıklarını belirterek, bu süreçte yaşadıkları zorluklara değindi. "Her geldiğimizde yeni bir mali engel ile karşılaşıyoruz ama bu engelleri aşmak için elimizden geleni yapıyoruz," diyerek mücadelelerini anlattı.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”

Boluspor'un gelecek vizyonu

Abak, Boluspor'un Süper Lig hedeflerine ulaşmak için şehir desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını vurguladı. "Şehrin bu kadar duyarsız kalması anlaşılır gibi değil. Tek profesyonel takımız ve daha fazla desteğe ihtiyacımız var," şeklinde konuştu.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”

# başkan, boluspor, ziyaret

16 May 2024 - 10:15 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan
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Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL” mask
Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”
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