Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdüründen önemli açıklamalar

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, Bolu Belediyesinin, sokak hayvanlarının refahı için önemli adımlar attığını söyledi. Yasaklı köpek ırklarının yönetimi ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gibi konulara dikkat çeken Varlık, yerel yönetimlerin hayvan sağlığına verdiği önemi vurguladı.

Barınak 24 saat açık

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Köpek Barınağı hakkında bilgi veren Varlık, “barınağımız gerek DSÖ'nün gerekse Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı norm ve kalitesinde olup standartları karşılamaktadır. Barınağımız yine Türkiye'de bulunan barınakların birçoğundan iyi durumda olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Hafta içi her gün her saatte ziyarete açıktır” diye konuştu.

Bolu’da sokak hayvanları sayısı ve yönetimi

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, DSÖ verilerine göre sokak hayvanlarının sayıları hakkında yapılan haberlerin doğru olmadığını belirterek, kentte 6.000-7.000 civarında sokak hayvanı yaşadığını ve çoğunluğunun kedilerden oluştuğunu belirtti. Varlık, sokak köpeklerinin %80’inin kısır, küpeli ve aşılı olduğunu ifade etti, böylece hayvan nüfusunun kontrol altında tutulduğunu vurguladı.

Kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmaları

2019-2023 yılları arasında 5.412 köpek ve 3.776 kedinin kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildiğini belirten Varlık, “2023 yılında 2166 köpek 1315 köpek kısırlaştırılıp ve bunun yanında kısırlaştırılma işlemine uygun olmayan sayısız köpek rehabilite edilip alındığı ortama veya besleme noktalarına tekrar bırakılmıştır” dedi.

Bolu’daki yasaklı köpek ırkları ve yönetmelikler

Figen Varlık, Amerikan Pitbull Terrier, Doga Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, Amerikan Staffordshire Terrier, ve Amerikan Bully gibi yasaklı köpek ırklarına da değindi. Varlık, bu tür köpeklerin kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması gerektiğini, aksi takdirde emniyete bildirilmesi gerektiğini belirtti.

Figen Varlık’ın hayvan sevgisi

Figen Varlık, evinde üç kedi ve bir köpek ile birlikte yaşıyor ve aktif olarak hem evdeki hem de sokaktaki hayvanların bakımını üstleniyor. Aracında daima hayvan maması bulundurduğunu söyleyen Varlık, ihtiyaç duyulan her yerde hayvanları beslediğini söylüyor.