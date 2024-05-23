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Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”

Bolu Gündem Yayın Grubu, İzzet Baysal Caddesi'nde Süper Lig'de kim şampiyon olur? sorusunu Bolu halkına sordu. Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve daha fazlası hakkındaki dikkat çekici ve ilginç tahminler haberimizde!

Mustafa Aykan
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Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”
Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürerken, Bolu halkının tahminleri büyük merak uyandırdı. Bolu Gündem Yayın Grubu olarak İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlara "Süper Lig’de sizce kim şampiyon olur?" sorusunu sorduk. İşte Bolu halkının dikkat çekici ve ilginç cevapları...

Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”

Fenerbahçe derbi zaferiyle umutlandı

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin 1-0 galip gelmesiyle birlikte, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı son haftaya taşındı. Fenerbahçeli bir vatandaş, "Fenerbahçe. Fenerbahçeli olduğum için değil, inanıyorum. Konyaspor-Galatasaray maçını bir şekilde kazanacak. Bu hayatın Fenerbahçe’ye bir şampiyonluk borcu var. Yıllardır bekliyoruz. Olacak. Derbiyi yendik, mutluyuz. Şampiyon olmuş kadar mutlu değiliz. Galatasaray’ı hep yendiğimiz için bize sıradan bir olay gibi geliyor" diyerek duygularını paylaştı.
Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”

Trabzonsporlu taraftarın şaşırtan yorumu

Trabzonsporlu bir vatandaş ise, "İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Bugün herkes Trabzon'da Galatasaray sempatizanlığı var zannediliyor ama Trabzon'da sadece Trabzonspor sempatizanlığı olur. Trabzonsporlulara sorsanız, Fenerbahçe derler. Fenerbahçe şampiyon olsun da kurtulalım" diyerek şaşırtıcı bir yanıt verdi.

Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”

" Spor toplumu uyutmak için"

Takım tutmayan bir vatandaşın yorumu ise dikkat çekiciydi: "Spor, bir toplumu uyutmak için Batılılar tarafından ilan edilmiş. Gençlerin zihinlerini meşgul ediyor. Hayatın tümü spor olmamalı. Buradaki spor, saldırganlığa dayalı bir şey. Toplumsal sorunlara karşı duyarlı değiller. Filistin olayında Celtic takımı, Amerika ve Avrupa’da Üniversiteler destek veriyor. Bizim üniversitelerimizde tık yok. O yüzden futbol, toplumsal sorunları unutturmak için uyutulmuş bir beşik bence."

Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”

Konyaspor sürpriz yapabilir mi?

Beşiktaşlı bir taraftar ise durumu şöyle değerlendirdi: "Şu an görünen Galatasaray. Top yuvarlak, hiçbir şey belli olmaz. Oynanmamış maç hiçbir zaman kazanılmaz. Fenerbahçe’nin sürpriz yapma ihtimali var. Beşiktaşlı olduğum için Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ayırt edemiyorum ama futbol belli olmaz, geçen hafta olduğu gibi. Konyaspor sürpriz yapabilir."

Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”

Galatasaraylılardan net tahmin

Galatasaraylı bir kadın vatandaş, "Çok fazla ilgilenmiyorum, ama Galatasaray’ın şampiyon olacağını düşünüyorum" dedi. Bir başka Galatasaraylı kadın ise, "Fanatik değilim, ama Galatasaray’ın şampiyon olacağını düşünüyorum" diyerek benzer bir görüş bildirdi. Galatasaraylı 2 genç vatandaş ise, "Kesinlikle Galatasaray. Konyaspor maçında hata yapmayız. 3 maçtır yenemiyoruz, ama her şeyin bir sonu var. Bir haftada daha umutlansınlar" dedi.

Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”

# avrupa, fenerbahçe, spor, amerika, destek

23 May 2024 - 20:00 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan
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