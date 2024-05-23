Bolu’da CHP’den emeklilere güçlü destek çağrısı! "Emeklileri sefalete mahkum ettiniz!

Emeklilerin Geçim Mücadelesi

Türkiye'deki ekonomik kriz derinleşiyor ve emekli, emekçi, işçi, memur, esnaf ve öğrencilere bu krizin faturası ödetilmek isteniyor. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, AKP'nin kriz üreten siyasetini sert bir dille eleştirerek, "Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi sefalet koşullarına mahkûm eden iktidara dur demek için meydanlardayız," dedi.

Hülya Teyze ve Emeklilerin İsyanı

Karagöz, 5 bin liralık dul-yetim aylığı ile geçinmeye çalışan Hülya Teyze'nin zorluklarını anlattı. "Ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya Teyze'nin hakkını aramak için buradayız," diyerek emeklilerin isyanını dile getirdi. Emeklilerin "Açım, aç" diyerek yaşadıkları sefaletin boyutunu gözler önüne serdi.

İntihar Eden Emekli Hasan Amca İçin Adalet

İntihar eden emekli Hasan Amca'nın hikâyesine değinen Karagöz, "Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan Amca için buradayız," dedi. İktidarın en düşük emekli maaşını 10 bin TL'ye çıkardığını büyük bir nimet gibi sunduğunu belirten Karagöz, bu rakamın ilk 4 ayda eridiğini ve Mayıs ayı enflasyonu ile daha da eriyeceğini vurguladı.

Enflasyon Karşısında Erimeye Devam Eden Maaşlar

En düşük emekli maaşının yetersizliğini dile getiren Karagöz, "Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgâhlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler," dedi. 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan eden iktidarın, emeklilere hak ettikleri yaşam standartlarını sağlamadığını söyledi.

Türkiye ve Dünyada Emeklilerin Durumu

Karagöz, Türkiye'deki emekli maaşlarının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük kaldığını belirterek, "İsviçre ve Hollanda’da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde! Almanya’da ise 1.552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro," dedi. Alman emeklinin Türkiye'de tatil yaparken Türk emeklisinin aynı otelde bulaşık yıkamak zorunda kaldığını ifade etti.

Milyonlarca Emeklinin Yoksullukla Mücadelesi

"Çalışma Bakanı, Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odalarını emeklilere tatil fırsatı olarak sunduğunda, milyonlarca emeklinin kalbini kırmaktan çekinmiyor," diyen Karagöz, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve sosyal ölüme terk edildiklerini vurguladı.

Ankara’da Büyük Buluşma: Emeklilerin Hak Mücadelesi

Karagöz, binlerce emeklinin haklarını savunmak için hafta sonu Ankara'da toplanacağını duyurdu. "En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz," dedi. Tüm emeklileri ve emekçi vatandaşları 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na davet etti.

Adil ve Onurlu Yaşam İçin Mücadele

Karagöz, emeklilerin onurlu bir yaşam sürmeleri için verdikleri mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Emekli maaşları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz," diyerek konuşmasını bitirdi.