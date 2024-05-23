- G:

Bolu’da CHP’den emeklilere güçlü destek çağrısı! "Emeklileri sefalete mahkum ettiniz!

Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamasında, emeklilerin düşük maaşları ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekti. Karagöz, milyonlarca emeklinin insanca yaşama hakkını savunmak için alanlarda olduklarını belirtti. İşte detaylar:

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu’da CHP’den emeklilere güçlü destek çağrısı! "Emeklileri sefalete mahkum ettiniz!
Bolu’da CHP’den emeklilere güçlü destek çağrısı! "Emeklileri sefalete mahkum ettiniz!
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Emeklilerin Geçim Mücadelesi

Türkiye'deki ekonomik kriz derinleşiyor ve emekli, emekçi, işçi, memur, esnaf ve öğrencilere bu krizin faturası ödetilmek isteniyor. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, AKP'nin kriz üreten siyasetini sert bir dille eleştirerek, "Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi sefalet koşullarına mahkûm eden iktidara dur demek için meydanlardayız," dedi.

Bolu’da CHP’den emeklilere güçlü destek çağrısı!

Hülya Teyze ve Emeklilerin İsyanı

Karagöz, 5 bin liralık dul-yetim aylığı ile geçinmeye çalışan Hülya Teyze'nin zorluklarını anlattı. "Ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya Teyze'nin hakkını aramak için buradayız," diyerek emeklilerin isyanını dile getirdi. Emeklilerin "Açım, aç" diyerek yaşadıkları sefaletin boyutunu gözler önüne serdi.

İntihar Eden Emekli Hasan Amca İçin Adalet

İntihar eden emekli Hasan Amca'nın hikâyesine değinen Karagöz, "Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan Amca için buradayız," dedi. İktidarın en düşük emekli maaşını 10 bin TL'ye çıkardığını büyük bir nimet gibi sunduğunu belirten Karagöz, bu rakamın ilk 4 ayda eridiğini ve Mayıs ayı enflasyonu ile daha da eriyeceğini vurguladı.
Bolu’da CHP’den emeklilere güçlü destek çağrısı!

Enflasyon Karşısında Erimeye Devam Eden Maaşlar

En düşük emekli maaşının yetersizliğini dile getiren Karagöz, "Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgâhlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler," dedi. 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan eden iktidarın, emeklilere hak ettikleri yaşam standartlarını sağlamadığını söyledi.

Türkiye ve Dünyada Emeklilerin Durumu

Karagöz, Türkiye'deki emekli maaşlarının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük kaldığını belirterek, "İsviçre ve Hollanda’da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde! Almanya’da ise 1.552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro," dedi. Alman emeklinin Türkiye'de tatil yaparken Türk emeklisinin aynı otelde bulaşık yıkamak zorunda kaldığını ifade etti.

Milyonlarca Emeklinin Yoksullukla Mücadelesi

"Çalışma Bakanı, Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odalarını emeklilere tatil fırsatı olarak sunduğunda, milyonlarca emeklinin kalbini kırmaktan çekinmiyor," diyen Karagöz, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve sosyal ölüme terk edildiklerini vurguladı.Bolu’da CHP’den emeklilere güçlü destek çağrısı!

Ankara’da Büyük Buluşma: Emeklilerin Hak Mücadelesi

Karagöz, binlerce emeklinin haklarını savunmak için hafta sonu Ankara'da toplanacağını duyurdu. "En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz," dedi. Tüm emeklileri ve emekçi vatandaşları 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na davet etti.

Adil ve Onurlu Yaşam İçin Mücadele

Karagöz, emeklilerin onurlu bir yaşam sürmeleri için verdikleri mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Emekli maaşları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz," diyerek konuşmasını bitirdi.

# türkiye, pazar, ankara, destek, chp

23 May 2024 - 22:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Karayolu işleri yaptırılacaktır Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Karayolu işleri yaptırılacaktır Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü
İlan T.C. Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından Resmi İlandır mask
İlan T.C. Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından
Saha İşleri yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Resmi İlandır mask
Saha İşleri yaptırılacaktır T.C. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Personel kıyafeti ve kumaş alımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzzet Baysal Ün İzzet Baysal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Resmi İlandır mask
Personel kıyafeti ve kumaş alımı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzzet Baysal Ün İzzet Baysal Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bolu’da CHP’den emeklilere güçlü destek çağrısı! "Emeklileri sefalete mahkum ettiniz! mask
Bolu’da CHP’den emeklilere güçlü destek çağrısı! "Emeklileri sefalete mahkum ettiniz!
Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur” mask
Trabzonsporlu taraftardan şok eden Fenerbahçe yorumu: “İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur”
Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdüründen önemli açıklamalar mask
Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdüründen önemli açıklamalar
Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL” mask
Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Trendyol 1. Lig'de kalmanın maliyeti 130 Milyon TL”
Engelliler Haftası’nda Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Okulu’nda muhteşem gösteriler mask
Engelliler Haftası’nda Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Okulu’nda muhteşem gösteriler
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “7. olan takım çok dezavantajlı başlıyor” mask
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “7. olan takım çok dezavantajlı başlıyor”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL