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Bolu'da alkol tartışması kavgayla bitti… Biri hastaneye, diğeri karakola gitti…

Bolu Oto Sanayi Sitesi'nde alkol alarak sohbet eden iki arkadaş, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında büyüyen tartışma, kavgaya dönüşünce biri tedaviye, diğeri gözaltına alındı.

Sadiye Dura
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Bolu'da alkol tartışması kavgayla bitti… Biri hastaneye, diğeri karakola gitti…
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Alkol sohbeti tartışmaya dönüştü

Bolu Oto Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, özel aracının içinde alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay sonucunda, taraflardan biri hastaneye kaldırılırken diğeri gözaltına alındı.

Bolu'da alkol tartışması kavgayla bitti… Biri hastaneye, diğeri karakola gitti…

Arkadaşların karşılaşması

Oto sanayisine küçük bir arıza için giden Turgay K., burada önceden tanıdığı ve kimliği açıklanmayan arkadaşı ile karşılaştı. Sanayide bir araya gelen iki arkadaş, Turgay K.'ye ait otomobilin içinde alkol almaya başladı. Uzun süre alkol alan ikili, çevre esnafının dikkatini çekerek uyarıldı. Ancak bu uyarılar dikkate alınmadı ve alkol alınmaya devam edildi.

Kavga başladı

İki arkadaş arasında başlayan alkol sohbeti, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya dönüştü. Tartışma, kısa sürede yükselen sesler ve fiziksel müdahalelerle tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında Turgay K., başından ağır şekilde yaralandı. Kimliği açıklanmayan diğer şahıs ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yardım çağrısı ve hastaneye sevk

Olayı gören çevredekiler, hemen yardım çağırdı. Kafası yarılan ve yerde kanlar içinde kalan Turgay K., çevredekilerin yardımıyla ambulansa bindirildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Turgay K.'nin başının yarıldığı ve beyin travması geçirdiği belirtildi.

Polis olay yerine geldi

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği açıklanmayan zanlı, kısa süre içinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Esnafın tepkisi

Olayı gören çevre esnafı, yaşananlardan dolayı büyük şaşkınlık yaşadı. Sanayi sitesinde böyle bir olayın yaşanması, esnafı tedirgin etti. Çevredeki esnaf, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için önlemler alınmasını talep etti.

Yaşanan olay, alkolün etkisiyle başlayan masum bir sohbetin, ciddi yaralanmalara ve gözaltılara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Turgay K.'nin sağlık durumunun hastanede takip edildiği belirtildi.

# çevre, polis

29 May 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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