25 Kasım’da Şok’a gelecek ürünler belli oldu. Hafta sonu fırsatlarını kaçırmayın!
25 Kasım 2023 tarihli Şok Aktüel kataloğu, yeni dönem kampanya gruplarını müşterilere sunuyor. Beyaz eşyadan elektrikli ev aletleri gibi ürünler cazip fırsatlar sunan ürün grupları arasında... Peki 25 Kasım’da Şok’a hangi ürünler geliyor?
25 Kasım tarihli Şok aktüel ürünler kataloğu, ilgi duyan müşteriler için yayınlandı. Katalog, 25 Kasım’da raflardaki yerini alacak olan çeşitli ürünleri içeriyor. Elektronik ev aletleri, teknolojik ürünler, mutfak eşyaları ve gibi farklı ürün grupları, müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor. Katalogdaki ürünlerin detayları, merak konusu olan müşteriler için büyük bir ilgi odağı oluyor.
Şok 25 Kasım kataloğunda öne çıkan ürünler ve fiyatları şu şekilde:
- Monster Trucks Arabalar 44,95 TL
- Tekli Arabalar 49,95 TL
- Araba 5’li Set 219 TL
- Şehir Başlangıç Setleri 279 TL
- Puzzle 44,95 TL
- Aktivite Seti 89,95 TL
- Ücretsiz kargo ile teslimat avantajı ile 2 yıl garantili 257 litre hacimli çift kapılı Altus AL 328 Buzdolabı 9999 TL
- Samsung 11 KG Çamaşır Makinesi 17479 TL
- Electrolux İnverter Kurutma Makinesi 19999 TL
- RAF Düzleştirici ve Kırışıklık Giderici Dikey Ütü 819 TL
- UFO İnfrared 2400 Watt Isıtıcı 2699 TL
- Lenovo V15 Reyzen5 Freedos Taşınabilir Bilgisayar 12999 TL
- EVEREST İ5 Freedos Taşınabilir Bilgisayar 11999 TL
- S-Link Akıllı Ev Güvenliği Kablosuz Kapı Pencere Manyetik Wifi Sensör Tuya 319 TL
- Dani Evyeli Mini Mutfak Alt 3499 TL
- Göcek Mutfak Dolabı 5799 TL
- Forme Mini Mutfak 4999 TL
- Lilyum Ada 2999 TL
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