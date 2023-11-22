25 Kasım tarihli Şok aktüel ürünler kataloğu, ilgi duyan müşteriler için yayınlandı. Katalog, 25 Kasım’da raflardaki yerini alacak olan çeşitli ürünleri içeriyor. Elektronik ev aletleri, teknolojik ürünler, mutfak eşyaları ve gibi farklı ürün grupları, müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor. Katalogdaki ürünlerin detayları, merak konusu olan müşteriler için büyük bir ilgi odağı oluyor.

Şok 25 Kasım kataloğunda öne çıkan ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Monster Trucks Arabalar 44,95 TL

Tekli Arabalar 49,95 TL

Araba 5’li Set 219 TL

Şehir Başlangıç Setleri 279 TL

Puzzle 44,95 TL

Aktivite Seti 89,95 TL

Ücretsiz kargo ile teslimat avantajı ile 2 yıl garantili 257 litre hacimli çift kapılı Altus AL 328 Buzdolabı 9999 TL

Samsung 11 KG Çamaşır Makinesi 17479 TL

Electrolux İnverter Kurutma Makinesi 19999 TL

RAF Düzleştirici ve Kırışıklık Giderici Dikey Ütü 819 TL

UFO İnfrared 2400 Watt Isıtıcı 2699 TL

Lenovo V15 Reyzen5 Freedos Taşınabilir Bilgisayar 12999 TL

EVEREST İ5 Freedos Taşınabilir Bilgisayar 11999 TL

S-Link Akıllı Ev Güvenliği Kablosuz Kapı Pencere Manyetik Wifi Sensör Tuya 319 TL