Bolu, Zonguldak, Bartın ve Sinop kıyıları, İzmir İstanbul Ankara dikkat! Kerem Ökten uyardı!

Türkiye için Kış Tahminleri: Kerem Ökten'den Dikkat Çeken Uyarılar! Zonguldak, Bolu, Bartık ve Sinop kıyıları İstanbul ve Ankara dikkat! Ülke genelinde kuvvetli yağışlar, fırtına ve ulaşımda aksamalar bekleniyor!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, gelecek günler için Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı.

Özellikle Pazar günü İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin sadece yüzde 3 olduğunu belirten Ökten, yüzde 97 ihtimalle kar yağışının olmayacağını ifade etti. Ancak bu durum, Aralık'ın ilk haftasında Doğu Avrupa üzerinden gelecek kuvvetli soğuk hava dalgalarının etkisini azaltmıyor.

Türkiye Kışa Hazır mı? Kerem Ökten'den Dikkat Çeken Hava Durumu Tahminleri

Bolu Dağı’na dikkat!

Kerem Ökten, Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde etkili olacak yağışlara dikkat çekti. Pazar günü ülke genelinde kuvvetli yağışların beklendiğini, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışlarının etkili olacağını belirtti. Özellikle Bolu yolu gibi kritik noktalarda sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ege Bölgesi İçin Muhteşem Yağışlar ve Yeni Cephe Sistemi

İç Ege dahil olmak üzere, Ege Bölgesi'nde Pazar günü yoğun yağışların beklendiğini söyleyen Ökten, her güncellemede bu durumun teyit edildiğini vurguladı. Ayrıca, Cumartesi gününden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni bir cephe sisteminin de yolda olduğunu belirtti.

Fırtına Uyarısı ve Ulaşımda Aksamalar

Pazar günü Türkiye genelinde fırtına beklendiğini ve bu durumun İstanbul, İzmir ve Ankara dahil geniş bir alanda etkili olacağını aktaran Ökten, özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da riskin yüksek olduğunu ifade etti. Kuvvetli yağışların da bu bölgelerde etkili olacağını, kar nedeniyle birçok yerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti.

Kıyı Şeridinde Şiddetli Rüzgar ve Hasar Riski

Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ve Sinop burnunda şiddetli rüzgar beklendiğini söyleyen Ökten, kıyıya yakın yerlerde hasar oluşabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle tekneler ve gemilerin bu durumdan etkilenebileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Pazar günü Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ve Sinop burnunda yine şiddetli rüzgar var. Kıyıya yakın yerlerde yine hasar oluşabilir. Özellikle tekneler ve gemiler risk altında... pic.twitter.com/TqGCYznEur — Kerem Ökten (@KeremOktenHava) November 23, 2023

Kışın Sert Geçebileceği İşaretleri

Meteoroloji uzmanı, Kuzey bölgelerde soğuk havanın biriktiğini ve bu durumun kış mevsiminin Türkiye'de sert geçebileceğinin işaretleri olduğunu belirtti. Özellikle kış aylarında beklenen soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.