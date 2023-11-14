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  3. "Bolu'nun eşsiz lezzetleri: Kızılcık tarhanası ve Yoğurtlu gözleme, Türkiye'nin coğrafi işaretli yemeklerini keşfedin
"Bolu'nun eşsiz lezzetleri: Kızılcık tarhanası ve Yoğurtlu gözleme, Türkiye'nin coğrafi işaretli yemeklerini keşfedin

"Bolu'nun eşsiz lezzetleri: Kızılcık tarhanası ve Yoğurtlu gözleme, Türkiye'nin coğrafi işaretli yemeklerini keşfedin

Türkiye'nin yöresel ürünleri, coğrafi işaretleme ile gelecek nesillere aktarılıyor ve taklitlerinden korunuyor. Bu uygulama, bir bölgeye özgü ürünleri belirliyor ve koruma altına alıyor.

Favori coğrafi işaretli lezzetler

Ülke ekonomisine ve kültürel zenginliğine katkı sağlayan 700’den fazla coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Seyahat severler ve gezginlerin önerdiği, uğruna yolculuk yapılacak lezzetler arasında şunlar bulunuyor:

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Bolu: Kızılcık tarhanası, yoğurtlu gözleme, keşli cevizli erişte, orman kebabı

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Edirne: Tava ciğeri, ciğer sarması

Eskişehir: Çiğ börek

Kars: Peynir

Mardin: Kaburga dolması

Trabzon: Akçaabat köftesi, sütlacı

Afyonkarahisar: Patates ekmeği, keşkek

Gaziantep: Baklava

Bolu'nun zengin mutfak kültürü

Bolu, coğrafi işaretli ürünler listesinde kızılcık tarhanası, yoğurtlu gözleme, keşli cevizli erişte ve orman kebabı ile öne çıkıyor. Bu lezzetler, Bolu'nun zengin mutfak kültürünü ve yerel halkın geleneksel becerilerini temsil ediyor. Bolu, bu özgün lezzetleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

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