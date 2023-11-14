"Bolu'nun eşsiz lezzetleri: Kızılcık tarhanası ve Yoğurtlu gözleme, Türkiye'nin coğrafi işaretli yemeklerini keşfedin
Türkiye'nin yöresel ürünleri, coğrafi işaretleme ile gelecek nesillere aktarılıyor ve taklitlerinden korunuyor. Bu uygulama, bir bölgeye özgü ürünleri belirliyor ve koruma altına alıyor.
Favori coğrafi işaretli lezzetler
Ülke ekonomisine ve kültürel zenginliğine katkı sağlayan 700’den fazla coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Seyahat severler ve gezginlerin önerdiği, uğruna yolculuk yapılacak lezzetler arasında şunlar bulunuyor:
Bolu: Kızılcık tarhanası, yoğurtlu gözleme, keşli cevizli erişte, orman kebabı
Edirne: Tava ciğeri, ciğer sarması
Eskişehir: Çiğ börek
Kars: Peynir
Mardin: Kaburga dolması
Trabzon: Akçaabat köftesi, sütlacı
Afyonkarahisar: Patates ekmeği, keşkek
Gaziantep: Baklava
Bolu'nun zengin mutfak kültürü
Bolu, coğrafi işaretli ürünler listesinde kızılcık tarhanası, yoğurtlu gözleme, keşli cevizli erişte ve orman kebabı ile öne çıkıyor. Bu lezzetler, Bolu'nun zengin mutfak kültürünü ve yerel halkın geleneksel becerilerini temsil ediyor. Bolu, bu özgün lezzetleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.
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