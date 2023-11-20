Bursa’ya özgü Cantik pide nasıl yapılır? Bu lezzete bayılacaksınız!

Cantik pide, Bursa’ya özgü bir lezzettir. Özellikle kahvaltılarda tercih edilen Cantik pideyi evde yaptığınızda herkes bu lezzete bayılacak. İşte Cantik pide yapmanın püf noktaları…

Bursa'da sabah kahvaltıları veya ara öğünler için ideal olan bu özgün pideyi denemeden geçmeyin. Cantik pide, misafirlerinize hazırladığınız sofranın zarif bir tamamlayıcısı olabileceği gibi, gün içindeki her öğününüzde vazgeçilmez bir tercih haline gelebilir. Peki cantik pide nasıl yapılır?

Cantik pide için malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı ılık su

1 paket maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 adet yumurta akı

1 çay bardağı süt (oda sıcaklığında olmalı)

1 yemek kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 su bardağı un

Hamuru için:

4 yemek kaşığı kadar un

Kıymalı harç için:

300 gram kıyma

1 tane kapya biber

6 tane yeşilbiber

2 adet kuru soğan

¼ demek maydanoz

2 adet domates

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım yemek kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

Hamurun kenarları için:

Bir adet yumurta sarısı

Cantik pide yapılışı

İlk olarak, bir kapta maya, toz şeker, ılık su ve sütü bir araya getirin. Mayanın aktive olabilmesi için karışımı örtüp beş dakika kadar dinlendirin. Dinlenme süresinin sonunda, sıvı yağı, tuzu ve yumurta akını ekleyip karıştırın. Ayrı bir kaba unu koyun, ortasını açın ve hazırladığınız karışımı unun ortasına dökerek hepsini iyice yoğurun. Yoğurma işlemi tamamlandığında, hamurun üstünü kapatın ve 45 dakika boyunca mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalanırken, kıymalı harcı hazırlayabilirsiniz. Sebzeleri doğrayın ve kıymayla birleştirin. Baharatları ekleyip iyice yoğurun. Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler elde edin. Unlanmış tezgahta bezeleri yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye aralarında boşluk bırakarak dizin.

Ellerinizi yağlayarak, her bezenin kenarını parmaklarınızla hafifçe yüksek şekilde şekillendirin. Hazırladığınız kıymalı harcı bezelerin üzerine eşit bir şekilde yayın. Hamurların kenarına yumurta sarısı sürdükten sonra, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Pişen pideleri 10 dakika kadar dinlendirip sonra servise hazır hale getirin.

Afiyet olsun...