En sevilen tatlılardan profiterol evde nasıl yapılır? İşte en kolay profiterol tarifi…

Fransız mutfağının eşsiz tatlılarından biri olan profiterol, tanınmış lezzetiyle dünya çapında ün kazandı. İşte evde en lezzetli ve pratik profiterol yapılışı…

Profiterol hazırlığı üç temel adımdan oluşur. İlk olarak, iç dolgu olan krema özenle yapılır ve ardından profiterol hamuru ile çikolata sosu hazırlanarak servise hazır hale getirilir. İşte enfes profiterol tarifi…

Hamuru için

1 su bardağı un

1 su bardağı su

125 gram tereyağı

3 adet büyük yumurta

Kreması için

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 adet yumurta

2.5 su bardağı süt

1.5 çay bardağı toz şeker

Çikolata sos için

220 gram bitter çikolata

1 kutu krema

Profiterol kreması için;

Sos tenceresine 1.5 çay bardağı toz şekeri ve 2.5 su bardağı sütle bir araya getirin. Sonrasında bu karışıma 1 adet yumurta ile 3 yemek kaşığı un ekleyerek orta ateşte pişirme işlemine başlayın. Profiterol kreması yoğunlaştığında, içine 1 paket vanilya ekleyip tekrar homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Ocağın altını kapatıp kremayı oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Krema soğuduktan sonra, sıkma poşetine alarak 1 saat boyunca buzdolabında dinlendirin.

Profiterol hamuru için;

125 gram tereyağını ve 1 su bardağı suyu bir tencerede kaynatın. Kaynayan karışıma, topaklanmaması için 1 su bardağı un ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Hamur toparlandığında tencereyi ocaktan alın ve yaklaşık 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından hamura tek tek eklediğiniz 3 adet yumurta ile iyice özdeşleşene kadar karıştırın. Hamurun kıvamını tamamen alması için 15 dakika daha dinlendirin.

Hazırladığınız hamurdan yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadarını yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine aralarında boşluk bırakarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında profiterol hamurunu yaklaşık 40 dakika pişirin. Piştikten sonra, hamurları 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından profiterol hamurunun alt kısmına bir bıçak yardımıyla küçük delikler açın. Bu deliklerden, hazırladığınız profiterol kremasını sıkarak içini doldurun.

Çikolata sosu için;

Bitter çikolatayı kırarak ufak parçalara ayırın. Bir küçük sos tenceresinde kremayla birlikte, çikolata eriyene kadar sürekli karıştırın. İçini doldurduğunuz profiterollerinizi üst üste dizin. Ardından hazırladığınız çikolata sosunu profiterollerin üzerine dökün.

Afiyet olsun…