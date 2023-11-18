Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti hamsili pilav nasıl yapılır? İşte püf noktası…

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan hamsili pilav, şu anda tam mevsiminde! Porsiyonluk ya da geniş bir fırın kabında servis etmek istediğiniz Karadeniz usulü hamsili pilavın püf noktası burada...

Hamsili pilav, Trabzon ve Rize başta olmak üzere Karadeniz Bölgesinde tüketilen bir hamsi yemeğidir. İşte nefis hamsili pilav tarifi ve püf noktası…

Hamsili pilav için malzemeler

800 gram hamsi

1 adet orta boy kuru soğan

25 gram çam fıstığı

40 gram kuş üzümü

100 ml. zeytinyağı

200 gram pirinç

400 ml .sıcak su

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 demet dereotu

1 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Hamsili pilav yapılışı

Pirinçleri ve kuş üzümünü temizledikten sonra, her birini ayrı kaplara alın ve sıcak suya koyun. Hamsileri temizleyip kılçıklarını çıkarın, ardından iyice yıkayın ve suyunu süzmek için süzgeçte bekletin.

Yemeklik doğranmış kuru soğanı zeytinyağında soteleyin. Orta ateşte ara ara karıştırarak, soğanlar yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika soteleyin.

Çam fıstıklarını ekleyin ve ara sıra karıştırarak yaklaşık 5 dakika daha kavurun. Pirinci yıkayıp süzün, ardından tencereye ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyip birkaç kez karıştırın.

Kuru nane ve süzülmüş kuş üzümlerini ekleyip karıştırın. Sıcak suyu ilave edin, karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. Ateşi kısın ve pirinçler suyu çekene kadar pişirin.

Pilav pişerken fırın kabını yağlayın ve mısır ununun yarısını serpin. Kabın dibini, derileri altta kalacak şekilde hamsilerle kaplayın.

Pilavi ateşten alın, incecik kıyılmış dereotunu ekleyin ve karıştırın. Bekletmeden kabın içindeki hamsilerin üstüne yayın ve bir kaşık yardımıyla düzeltin. Kalan hamsileri, derileri üstte kalacak şekilde pilavın üstüne dizerek pilavı kaplayın.

Hamsilerin üzerine kalan mısır ununu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hamsilerin üzeri pembeleşene kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız hamsili pilavı, 5-10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

Hamsili pilavın püf noktası nedir?

Hamsili pilav yapmanın püf noktası, kılçıklarını tamamen ayıkladığınız hamsilerin bol suda yıkanıp, fazla sularını süzdükten hatta kuruladıktan sonra pilav yapımında kullanılmasıdır.