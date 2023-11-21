Kışlık turşu kuracaklara Pazarcı esnafı Aykut İnan’dan can alıcı tüyolar

Turşuluk malzeme almaya devam eden vatandaşlara uyarılarda bulunan pazarcı Aykut İnan, ürünlerde tazeliğe dikkat edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Turşuluk alırken nelere dikkat etmeli?

Turşu kuran vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan pazarcı esnafı, vatandaşları tazeliğe dikkat etmeleri konusunda uyardı. Kavanoza 1 tane çürük malzeme kaçmasının diğer tüm malzemeleri de çöp edebileceğini vurgulayan esnaf, günlük ya da en fazla 1 hafta içerisinde toplanan ürünlerin kullanmasını tavsiye etti. Fiyatlar konusunda da bilgi paylaşan esnaf, 1 kilo turşuluk salatanın 25 TL’den, biberin ise 20 ila 30 lira arasında değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Pazardan taze alın sağlıkla yiyin

Pazarcılık yapan Aykut İnan, turşuluk malzeme olarak salata ve biber çeşitlerinin mevcut olduğunu belirtti. Piyasa itibariyle güncel olarak bazı ürünlerin yüksek fiyattan satıldığını dile getiren İnan, “İnsanlar turşuluk konusunda marketlere yönelmiş durumda. Millet daha çok hazır turşuya yöneliyor. Yaptığım ürün biber. Dışarıda, açık alanda yapmak zorundayım. Kırağı düştüğü zaman zaten biber tamamen ölür” dedi.

Pazar esnafından tavsiyeler

İnan, “O yüzden biber fiyatları yüksek durumda. Kimse bunun tarımsal faaliyetin düşünmüyor. Kasım ayında imkânı yoktur, normalde salata kalmaz. Ama havaların iyi gitmesinden dolayı, son döküm salatamı getirdim. Salata bitti. Havaların sıcak olması sebebiyle geç oldu. İnsanlar iklim biraz daha soğuğa doğru kayınca turşu kurmayı seviyor. Vatandaşlar turşuluk malzeme alırken tazeliğe dikkat etmeli. Günlük ya da en fazla 1 hafta içerisinde toplanıyor mu? Buna ve çürüklere dikkat edilmeli. Çünkü turşunun içerisine bir tane çürük kaçarsa bütün kavanozu komple çöpe atmaları gerekir. Vatandaşlar ürünlerini pazardan taze alsınlar, sağlıkla yesinler” şeklinde konuştu