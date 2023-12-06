MasterChef'te Urfa Dürüm Rüzgarı: Lezzet Tutkunlarına Özel Tarif

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Urfa dürümü en iyi şekilde hazırlamak için kıyasıya yarıştı.

Bu heyecanlı yarışma, Urfa dürümünün nasıl yapıldığına dair merakları da beraberinde getirdi.

Evde Urfa Dürümü Yapmanın Püf Noktaları

Urfa dürüm, damaklarda unutulmaz bir tat bırakan, ağızda dağılan kıvamıyla dikkat çeken özel bir lezzet. Peki, bu eşsiz lezzeti evde nasıl yapabilirsiniz? İşte adım adım Urfa dürüm tarifi ve yapılırken dikkat edilmesi gerekenler.

Urfa Dürüm Tarifi: Adım Adım Lezzet Yolculuğu

Urfa Ciğer Kebabı İçin Gerekli Malzemeler:

1 kilogram taze kuzu karaciğeri

250 gram kuzu kuyruk yağı

1 yemek kaşığı Şanlıurfa Biberi

10 gram tuz

Odun kömürü

Ciğer kebabı şişleri

Sunum İçin:

Közlenmiş taze biber

Kuru soğan

Maydanoz

Nane

Açık ekmek (lavaş) ya da yufka ekmek (sac ekmeği)

Limon

Şanlıurfa Biberi

Ayran

Urfa Ciğer Kebabı Yapılışı:

Kuzu karaciğeri fındık büyüklüğünde küpler halinde doğranır.

Kuyruk yağları ciğerlerden biraz daha küçük olacak şekilde doğranır.

Özel ciğer kebabı şişlerine bir ciğer, bir kuyruk, iki ciğer, bir kuyruk, bir ciğer sırasıyla saplanır.

Mangalda hazırlanan odun kömürü ateşi kor haline gelince, şişler kor ateş üzerine konulur.

Pişme esnasında ciğerlerin üzerine Şanlıurfa Biberi ve tuz karışımı serpilir.

Pişen ciğerler, açık ekmek veya yufka ekmeğinin arasına konularak servis yapılır.

Dürüme maydanoz, kuru soğan, nane, tuz, közlenmiş taze biber eklenir ve Şanlıurfa Biberi serpilir.

Urfa Dürümünün Özgünlüğü ve Kültürel Değeri

Urfa ciğer kebabının yapımı ustalık gerektirir ve kullanılan Şanlıurfa Biberi, bu lezzete özgün bir tat katar. Üretimdeki ustalık ve yöre insanının kültürüyle iç içe olması, Urfa dürümünü Şanlıurfa ile özdeşleştirmiştir.

Bu eşsiz lezzeti evinizde deneyimlemek için MasterChef'in sunduğu bu tarifi mutlaka deneyin ve Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini keşfedin!