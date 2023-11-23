Nefis Afyon mercimekli bükme tarifi! Tadı damağınızda kalacak

Afyon yöresine özgü olan mercimekli bükme, malzemeleri ve yapımıyla pek çok kişi tarafından tercih edilen bir lezzet olarak hala popülerliğini sürdürüyor. İşte enfes mercimekli bükme tarifi…

Lezzetiyle yiyenleri tekrar tekrar cezbetmeyi başaran, kahvaltılarda, öğle ve akşam yemeklerinde istediğiniz her an tüketebileceğiniz bir tat: "mercimekli bükme". İşte son derece pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz mercimekli bükme tarifi...

Afyon mercimekli bükme tarifi

1 yemek kaşığı tuz

Aldığı kadar un

1/4 (çeyrek) çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı su

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

İçi için:

2 su bardağı yeşil mercimek

Karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

1 tane orta boy kuru soğan

İstediğiniz iç malzeme olur (peynir, kıyma, patlıcan)

Hamurun arası için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı dövülmüş haşhaş

100 gr margarin

Kuyruk yağı isteğe göre kullanılabilir.

Afyon mercimekli bükme tarifi yapılışı

Hamurumuzu yoğurup, bir süre dinlendirelim. Yaklaşık 10 dakika beklemek yeterli olacaktır. Sonrasında hamuru ortadan ikiye bölelim ve bir kez daha 10 dakika dinlendirelim. Hamurun dinlenmesi, daha iyi açılmasına yardımcı olacaktır.

Açabildiğimiz kadar hamuru genişletelim. Margarini eritip haşhaş ve sıvı yağ ekleyerek hamurun her tarafına eşit şekilde sürelim. Ardından resimde gösterildiği gibi hamuru katlayarak bir kenara alalım.

İkinci hamuru da aynı şekilde açalım, ancak bu sefer sadece sıvı yağ ile her tarafını yağlayalım. İlk açıp katladığımız hamuru, ikinci hamurun ortasına koyarak aynı şekilde kapatıp bir tepsi içine alalım. Üstünü streç filmle sarıp buzdolabına kaldıralım. Hamurun dinlenip sertleşmesini bekleyelim.

Mercimeği güzelce yıkayıp, üzerine geçecek kadar su ekleyelim. Fazla suyu süzmeyerek yarı pişmiş bırakalım ki vitamin kaybı olmasın.

Soğanı küçük doğrayıp sıvı yağda kavurduktan sonra haşlanan mercimeğin içine ekleyelim. Biraz karabiber ve tuz ekleyerek damak zevkimize göre tatlandıralım. İç malzeme hazır.

Dolaptan çıkardığımız hamuru 16 kareye bölelim ve her parçayı uzunlamasına açalım. Hamuru açarken altını ve üstünü hafifçe yağlayarak yapışmasını engelleyelim. Mercimek içini hamurun üzerine yayıp, isteğe bağlı olarak fazla içli sevenler için bol içli, daha hafif sevenler için az içli olarak kapatalım. Yumurta sarısı sürüp, kızarana kadar pişirelim.

Bu hamuru önceden yapıp dondurucuda saklayabilirsiniz. Misafir geldiğinde çözdürüp hemen kullanmaya hazır hale getirebilirsiniz. Ancak buzdolabında uzun süre (2-3 aydan fazla) tutmamaya özen gösterin.

Afiyet olsun…