Poğaça ve hamur işlerinizin daha lezzetli kılacak o sebze hangisi?

Birçok deneyimli aşçı, hamur işleri yaparken bu sırrı kullanır. İşte en sıra dışı poğaça tarifi için o sırlar.

Boluolay.com derledi

Herkes poğaçalarını sunarken nefis olmalarını ister. Şayet poğaça hamurunun mükemmelliği konusunda sorun yaşıyorsanız, işte size yardımcı olacak bir tarifin nüansları. Boluolay.com’un derlediği bu tarifte, açıklayacağımız sırrı deneyimleyenler poğaçalarının tadının çok daha enfes olduğu belirtiliyor.

Püf noktalarını bilmek önemli

Eğer daha doyurucu ve lezzetli bir poğaça tarifi arıyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İçine eklenen domates, poğaçanıza benzersiz bir tat katıyor. Bu karışık poğaçayı özellikle çocuklar çok seviyor. Bu tarifi arkadaşlarınızla paylaşarak onların da tadı damakta kalacak poğaçalar yapmalarına sebep olabilirsiniz.

Poğaça yaparken harika püf noktaları

Hamur için malzemeler;

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta

125 gr tereyağ ya da zeytinyağlı margarin

Alabildiği kadar kepekli un

İç harcı için;

Yeteri kadar Sosis

1 adet iri domates

İki kaşık domates salçası

Tuz, Karabiber

İkinci iç harcı için;

Orta yağlı beyaz peynir

Taze kaşar peyniri

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 kaşık yoğurt

Çörek otu, küncü veya susam

Enfes Poğaça Tarifi

İlk önce, ununuzu bir kaseye alın ortasını harç karar gibi çukurlaştırın. Ununuz kepekli olursa daha iyi olur. Kepekli değilse normal un kullanabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce unu iki kez eleyin. Çukurlaştırdığınız una bir yumurta ve diğer hamur malzemelerini karıştırın. Homojen şekilde karışan malzemeleri 20-24 derece sıcaklıktaki ortamda akışkan olmayan yumuşak kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Hamurun bırakıldığında genişlemeyecek kadar sert, kulak memesi kadar yumuşak olmasına dikkat edin.

İç harçları için ayrıntılar

Hamuru bir kenara dinlenmeye bıraktıktan sonra iki ayrı iç harç hazırlayalım. İlk harç için katkısız sosisleri küçük küpcükler şeklinde doğrayın. Domatesi kabuğunu soyduktan sonra rendeleyin (Domatesin kabuğunu mutlaka soyun) ve iki kaşık domates salçası ile kısık ateşte kavurun. Karabiber, Kırmızıbiber ve tuz ekleyin. İkinci harç için, yağsız beyaz peyniri ve kaşar peynirini rendeden geçirerek karıştırın.

Poğaçaların boyutları aynı olmalı

Yoğurduğunuz ve en az 30 dakika beklettiğiniz hamurdan istediğiniz büyüklüğe göre bezeler koparın. Kopardığınız bezeleri avuç içiniz yardımıyla istediğiniz forma getirin. Her bir poğaçaya istediğiniz formu verin ve iç harçtan istediğiniz birini koyarak kapatın. Bu iç harçları ile yapılan poğaçaların tadı çok daha lezzetli ve çok daha yumuşak olur. Bu aşamada önemli bir ayrıntı var. Poğaçaların boyutları mutlaka aynı olmalı. Eğer poğaçalarınız aynı büyüklükte olmaz ise eşit şekilde pişmesi mümkün olmayacaktır.

Fırına hazırlı çok önemli

Hazırladığınız ve büyüklükleri aynı olan poğaçaları bir fırça yardımıyla yağlanmış fırın tepsisine sıralayın. Tepside poğaçaların her yönden arasında en az 3-4 santim uzaklık olmasına dikkat edin. Tepsiye dizdiğiniz poğaçalarınızın üzerine yumurta sarısı ve yoğurt ile hazırladığınız karışımı sürün. Poğaçaların ortasına keskin bir bıçak ile hafif şekilde çizin. Çizdiğiniz poğaçaların üzerini tercihinize göre kırmızıbiber tohumu, susam veya çörek otu ile süsleyin.

Pişirme şekli ve ayrıntıda gizlenen bilgiler

Fırınınızı 180 derece sıcaklığa ayarlayın ve bu sıcaklığa ulaşıncaya kadar bekleyin. Kesinlikle fırın gerekli sıcaklığa ulaşmadan pişirme işlemine başlamayın. 180 derece ulaşan fırında poğaçalar yaklaşık 25 dakika pişirin. Pişirme süresini damak zevkinize göre kısa aralıklarla düşürüp, yükselte bilirsiniz. Pişirme sırasında kontrol amaçlıda olsa fırının kapağını açmayın!

İşte o mucizevi doğal katkı

Şimdi size vereceğimiz detayı sadece poğaça yaparken değil, tüm hamur işlerinizde kullanabilirsiniz. Eğer hamur işi bir yemek yapacaksanız hamurun içine her yarım kilo un için 100-150 patates unu ya da haşlanarak akışkan püre haline getirilmiş patates ekleyin. Poğaça, börek, mantı ve benzeri tüm yemeklerde kullana bileceğiniz bu tüyo mutfakta sizin adınıza yeni bir çığır açacak nitelikte olduğunu unutmayın.

Hamur işlerinizin lezzetini doruğa çıkaracak püf noktaları

Sütü ve yağı (20-24 Derece) oda sıcaklığında kullanın. Hamurunuzu iyice elinizle yoğurun. Kesinlikle hamur yoğurma makinası kullanmayın. Mayalı bir tarif yapıyorsanız mayayı en az 1 saat önceden hazır hale getirin. İç harçlarını hazırlarken tercih ettiğiniz baharatları bolca kullanın. Poğaçaları pişirirken pişirme tüyolarına azami dikkat edin. Bu püf noktalara uyarak yaptığınız poğaçaların lezzetini doruğa çıkarta bilirsiniz.