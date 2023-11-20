Saray helvası tarifi; Bolu'nun geleneksel lezzeti Mudurnu'dan sofralarınıza

Saray helvası, Bolu ilinden dünyaya yayılan, basit malzemelerle hazırlanan eşsiz bir tatlıdır. Bu lezzetli helva, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok kişinin beğenisini kazandı ve Bolu'dan geçenlerin sıkça tercih ettiği bir hediye haline geldi.

Evde kolayca yapılan saray helvası

Bu lezzetli tatlı, evde kolaylıkla hazırlanabilir. Yüzlerce yıllık ustaların yeteneklerine tam olarak erişemesek de, bu tarifle onlarla yarışacak seviyeye ulaşabilirsiniz. Kavurulmuş un, tereyağı ve şeker kullanılarak yapılan bu tatlı, basit malzemelerle muhteşem bir sonuç veriyor.

Tarifin sırrı ve çeşitleri

Saray helvası, kuruyemiş tozları ile de zenginleştirilebilir. Tatlı satan yerlerde çikolata kaplamalı veya toz kuru yemişli çeşitleri de bulunuyor. Ancak bu tarif, helvanın en temel ve sade halini size sunuyor. Siz dilerseniz kırılmış ceviz, fındık, badem, kaju ve fıstık gibi kuruyemişlerde kullanabilirsiniz.

Malzeme Listesi

2.5 silme su bardağı un

150 gram tereyağı

1.5 su bardağı pudra şekeri

Saray helvası tarifi

Un, bej renk alana ve kokusu çıkana kadar kuru bir tavada kısık ateşte sürekli karıştırılarak homojen şekilde kavrulur. Ayrı bir tavada köy tereyağı eritilir. Tereyağı eritilirken kesinlikle kısık ateşte yavaş yavaş eritilmelidir. Tereyağı açık ateşte yanacak ve tatlının tadını bozacaktır. Eritilen Tereyağı üzerine un eklenir. Kısık ateşte sürekli karıştırılacak tereyağı ve unun tam anlamıyla harmanlanması sağlanır.

Şekerin Eklenmesi

Pudra şekeri eleyerek helvaya eklenir ve iyice karıştırılır. Helva, kumlu ve yoğun bir kıvama gelene kadar karıştırma işlemi kısık ateşte devam ettirilir. Helva borcam veya geniş bir tepsiye dökülür. Spatula ile bastırılır ve üzeri düzleştirilir. Bu aşamada tepsiye alınan Saray Helvasının kalınlığı m4 ila 6 santim arasında olmalıdır. Daha fazlası ve daha azı olmamasına dikkat edilmelidir.

En az üç saat bekletin

Saray Helvası tepsiye alındıktan sonra soğutulur ve soğuduktan sonra en az 3 saat buzdolabında bekletilir. Helva buzdolabından çıkarılır, dilimlenir ve üzerine isteğinize göre toz ceviz, badem, fındık veya fıstık serpilerek servis edilir. Unlu fakat hamursuz olan bu geleneksel lezzet hem yapımı kolay, hem de Bolu Mutfağının vazgeçilmezlerindendir.

Mudurnu Saray Helvası

Mudurnu ilçesi, bu lezzetli tatlıyı üreterek ülke çapında dağıtımını yapılıyor. Mudurnu ekonomisine önemli katkılar sağlayan bu tatlının aynı zamanda un ve tereyağı kavrularak miyane haline getirilip, ardından şeker suyla kaynatılarak helva liflenene kadar çekiştirilen, dinlendikten sonra tepsiye tepilip baklava gibi kesilerek servis yapılan başka bir yapım şeklide bulunuyor. "Depme helva" olarak anılan bu saray helvası tarifini ise bir dahaki haberimizde bulabilirsiniz.