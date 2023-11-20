Sevgilim benimle evleneceğim deyip birlikte olmak istiyor

Bir genç kızın aşkı ile namusu arasında git gelleri.. Mutaassıp yetişmiş bir gencin içindeki büyük aşk bastırma çabaları.. Ayşe Bolu kendisine gelen mektubu yayınlıyor.

Masum başlayıp, masum şekilde devam eden yıllanmış bir aşk öyküsünün tamamına ermesine ramak kala yaşanan ikilemlerin yaşandığı bu olay gençlerin ruh hallerini ortaya koyuyor. Ya evlilik olacak ya a yılların aşkı birleşmeden çatırdayacak.

Bir genç kızın büyük korkusunu yenmesi için duanıza ihtiyacı var. Onun içtenliğine şahitlik edin!

RUMUZ: Kararsız

Ayşe ablacım nasılsın? Benim sorunum bir birlikteliğim var. Lisede aynı sınıftaydık. İlişkimiz o döneme uzanıyor. Birbirimize o yıllardan beri hala deliler gibi aşığız. Liseden sonra o üniversiteyi kazandı ve İstanbul'a gitti. Ben ise hep onu Bolu'da tatillerde gelmesini bekledim. O bu sene üniversiteyi bitiriyor. Avukat olacak. Birlikte evlilik planları yapıyoruz.

Ablacım, nasıl söylenir bilmiyorum ama biz bunca zamandır öpüşmeden öteye hiç cinsellik yaşamadık birlikte. Önümüzdeki hafta buraya geliyor ve artık benimle her anlamda birlikte olmak istediğini söylüyor.

Ben ise sanırım bunu istemiyorum. Bunca zaman geçti, önümüzde aylar kaldı, her şeyin usulüne uygun yaşanmasını tercih ediyorum. Ama bunu ona nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. İncinmesinden ve reddedildiğini zannetmesinden korkuyorum.

Elbette ben de onunla birlikte olmayı çok fazla istiyorum ama bunca zaman neden bekledik ki o zaman? Beni sevdiğine eminim, ona olan sevgimden de eminim. Ama işte. Sence beklememizi isteyerek onu incitir miyim? Yoksa hiçbir şey söylemeden onunla birlikte mi olmalıyım. Hiç bilemiyorum. Sen ne dersin?

Sevgili kararsız kızım;

Sağlıklı bir erkek olarak, erkek arkadaşının, ki artık sözlün demeliyim sanırım, sana özlem duyması, cinsellik ihtiyacı içinde bulunması çok doğal. Cinsellik; sevginin, aşkın doğasıdır. Ancak, eğer sen istemiyorsan ya da beklemeyi tercih ediyorsan, bu konuda asla seni zorlamamalı.

İki gönül bir olunca iyi olur güzel olur

Eğer seni gerçekten seviyorsa, senin de hazır olduğun bir zamanı bekleyerek, bu ısrarından vazgeçmeli. Bir cinsel beraberlik, eğer her iki tarafın da isteğiyle gerçekleşirse, uyumlu ve mutlu bir beraberlik olur.

Zorla güzellik olmaz

Zorlama ile kendini buna mecbur hissedersen eğer, burada zarar gören, hem ruhsal, hem de fiziksel olarak etkilenen sen olursun, ki bu durum uzun zaman süren bu güzel birlikteliğinize, zarar bile verebilir. Ona bunu, bana anlattığın gibi, içtenlikle anlatmalısın. Seni sevdiğine göre sana ve düşüncelerine de saygı duyacağına ben eminim.

Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?