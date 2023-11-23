Türkiye'nin Gastronomik zenginliği: 2250'den fazla yemek çeşidi arasında Bolu’dan Kedi Batmaz yer aldı

Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 2250'den fazla çeşit yemek bulunuyor. Bu sayı, ülkenin gastronomik çeşitliliğini ve zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor.

Bolu'nun özel lezzeti: Kedi Batmaz

Bolu, Kedi Batmaz yemeği ile dikkat çekiyor. Hem tatlı hem de tuzlu olarak hazırlanabilen bu özel hamur işi, Bolu'nun mutfak kültüründeki çeşitliliği ve özgünlüğünü temsil ediyor.

Yemek çeşitliliğinde öne çıkan şehirler

Gaziantep, 291 çeşit yemek ve içecek ile Türkiye'nin en zengin mutfağına sahipken, Elazığ 154 çeşitle ikinci sırada yer alıyor. Beklenmedik bir şekilde, Ankara 93 çeşidiyle üçüncü sırayı alıyor.

Bölgeler arası lezzet çeşitliliği

İç Anadolu Bölgesi 455 çeşitle en zengin mutfak kültürüne sahipken, Doğu Anadolu 425, Güneydoğu Anadolu 398 çeşit ile takip ediyor. Karadeniz Bölgesi 397 çeşitle dördüncü sırada.

Türkiye'nin diğer lezzet durakları

Adana'nın Gururu: Şalgam suyu ile ünlü Adana, acılı kebaplarının yanı sıra bu içeceğiyle de öne çıkıyor.

Adıyaman'ın Gizli Hazinesi: Bol yağlı özel bir köfte çeşidi olan Basalla, Adıyaman mutfağının en meşhur yemeği.

Afyonkarahisar: Kaymak ve sucuk, Afyonkarahisar'ın gastronomik kimliğinin temelini oluşturuyor.

Ağrı'nın Lezzet Sırrı: Yöresel Saç Kavurma, Ağrı'nın mutfak kültürünün önemli bir parçası.

Amasya'nın Tarihi Lezzeti: Eli Böğründe, İskender Kebabına benzer yapısıyla Amasya'nın en meşhur yemeği.

Bu araştırma, Türkiye'nin her ilinin kendine has lezzetleriyle dolu zengin mutfak kültürünün sadece bir bölümünü yansıtıyor.