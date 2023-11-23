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Türkiye’yi Bekleyen Felaket yaklaşıyor! “Bomba Siklon” Türkiye üzerinde çarpışacak!

Türkiye’yi Bekleyen Felaket yaklaşıyor! “Bomba Siklon” Türkiye üzerinde çarpışacak!

Türkiye hafta sonu “Bomba Siklon” etkisi altında kalacak. Ülkeye aynı zamanda Kasım ayında Balkanlardan 2. ziyaret bekleniyor! Şiddetli yağış, kuvvetli rüzgâr ve 26 Kasım'da yoğun kar yağışı; hafta sonu dikkatli olun!

Kasım Ayında Balkanlar'dan Türkiye'ye Meteorolojik Ziyaret

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balkanlar'dan yurdumuza yönelik yeni bir meteorolojik hazırlığın altı çiziliyor. Kasım ayında ikinci kez ülkemizi etkisi altına alacak olan bu durum, kış mevsiminin erkenden hissedilmesine yol açabilir. Özellikle 26 Kasım Pazar gününe dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışının beklendiği belirtiliyor.

Hafta Sonu Türkiye'de Meteorolojik Aksiyon

Yurdumuzun hafta sonu meteorolojik olarak hareketli geçeceği tahmin ediliyor. Lodos, karayel, yağmur ve kar yağışının bir arada olacağı bu dönemde, dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle "Bomba Siklon" olarak adlandırılan meteorolojik olay, Türkiye'nin gündemini belirleyecek.

Bomba Siklon Nedir? Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek?

Bomba siklon, atmosfer basıncının 24 saat içinde en az 24 milibar düşmesiyle meydana gelen ve hızla kuvvetlenen bir siklon türüdür. Bu ani basınç düşüşü, kısa sürede şiddetli meteorolojik olaylara ve yoğun yağışlara yol açabilir. Türkiye'nin bu hafta sonu, bomba siklonun etkisi altında olması bekleniyor. Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı, Türkiye'ye doğru yaklaşan bomba siklon riski altında, sıcak ve soğuk hava akımlarının çarpışması bekleniyor. Bu durum, önce ılık hava sonrasında ise ani bir kış havası getirecek ve sıcaklıkların saatler içinde düşmesine neden olacak.

Sahil Şeridi İçin Yıkıcı Fırtına Uyarısı

Pazar günü, sahil şeridinde yıkıcı bir fırtına beklentisi var. Sahil bandında esmesi beklenen karayel rüzgarlarının hızının 80-110 kilometreyi bulabileceği ve bu durumun hasara yol açabileceği belirtiliyor. Bölgelerde yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

Önlem ve Hazırlık

Meteorolojik durumlar hızla değişebildiğinden, halkın ve ilgili kurumların sürekli olarak güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve gerekli önlemleri alarak hazırlıklı olmaları büyük önem taşımaktadır. Özellikle dış mekan etkinliklerinin planlanmasında bu tür tahminler dikkate alınmalı, ani hava değişikliklerine karşı esnek davranılmalıdır.

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